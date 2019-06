El Suprem decideix si condemna «la Manada» per violació

Cinc magistrats del Tribunal Suprem decidiran avui si eleven la pena als membres de "la Manada" o mantenen la sentència de la justícia de Navarra, que va imposar una condemna de nou anys de presó per un delicte d'abús sexual contra una jove durant els Sanfermines del 2016.Els magistrats revisaran la condemna en una vista a partir de les 10.30h del matí. Els cinc condemnats, que estan en llibertat i nio han de comparèixer al tribunal, sabran avui mateix la resolució del tribunal. Entre els cinc jutges (tres homes i dues dones) hi ha tres experts en violència masclista.Durant la vista, la fiscal Isabel Rodríguez ha insistit que no consta en els fets provats que la víctima donés el seu consentiment ni tampoc que els acusats li demanessin el consentiment per tenir-hi relacions sexuals, com sosté la defensa dels membres de "la Manada". Ha recorda que l'habitacle on van passar els fets no tenia sortida. "La víctima hi va entrar envoltada dels acusats i va adoptar una actitud de sotmetiment", ha explicat Rodríguez, i ha afegit que cinc homes "de complexió física forta" són suficients per reprimir qualsevol tipus de resistència. En aquesta línia, la fiscal ha demanat condemnar "la Manada" per violació: "No es pot exigir a les víctimes una actitud perillosament heroica".L'advocat de la víctima, Carlos Bacaicoa ha demanat que es consideri els acusats culpables d'un delicte d'agressió sexual i se'ls condemni a 18 anys i 9 mesos de presó. També que se'ls prohibeixi l'acostament a la víctima a 500 metres i que no se'ls permeti cominicar-se amb la noia durant 20 anys.En la mateixa línia, l'acusació particular representada per l'Ajuntament de Pamplona, ha demanat també una condemna per violació i ha argumentat que, a més de l'element intimidatori, també hi va haver violència dels cinc homes contra la dona. "Potser no va ser una força desmesurada, però va ser suficient per doblegar la voluntat de la víctima", ha argumentat, i ha fet referències a imatges i àudios."Des d'un primer moment hi va haver violència contra la víctima", ha conclòs Víctor Sarasa, recordant que estirar dels cabells, treure la roba o robar el mòbil són accions de força que volien "anul·lar" la voluntat de la víctima. En aquest sentit, ha lamentat que la sentència del TSJ de Navarra no va ser "encertada" en no considerar l'ús de la força, perquè hi va haver "una intimidació greu, prolongada i buscada, per mantenir relacions sexuals".Idelfonso Sebastián Labayen, advocat de la Comunitat Foral de Navarra, ha subscrit els arguments de la resta d'acusacions. Ha recordat que les sentències de la justícia de Navarra relata com es va produir l'agressió i l'advocat ha constatat que, tal com s'explica, és evident que no hi va haver consentiment i sí un ús de la força per part dels acusats. En aquesta línia, ha recordat que els acusats van abandonar la noia mig despullada al portal i se li van endur el mòbil. "Això són agreujants", ha indicat.La defesa, per la seva banda, ha tornat a reclamar l'absolució assegurant que la víctima va mostrar consentiment. L'advocat de "la Manada", Augstín Martínez Becerra, s'ha emparat en el vot particular del magistrat Ricardo González en la primera sentència del cas, que va veure "excitació sexual" en la víctima i mantenia que no hi havia violència ni força ni coacció per part dels acusats.L'advocat ha dit que la noia no va fer cap "gest" que indiqués que estava sent sotmesa: "Va dir que va tancar els ulls i no va dir res". En aquest sentit, l'advocat ha dit que no cal una "actuació heroica" -com ha dit la Fiscalia- però sí que cal algun gest que indiqui que no es volen mantenir relacions sexuals. "No és no, hi estem d'acord. Però perquè 'no' sigui no, cal dir que no", ha afirmat.El lletrat ha dit també que li van robar el mòbil però no va ser per deixar-la incomunicada. "Estava al centre de Pamplona, només havia de seguir el carrer per trobar gent", ha dit. I en aquest sentit, ha dit que la noia va tenir "pànic" pel fet que els acusats havien enregistrat imatges de l'agressió. "Va tenir por que l'endemà les poguessin penjar a Internet", ha afirmat. Sobre les imatges, ha dit que són "interpretables" i que no s'hi fa referència en els fets provats.

