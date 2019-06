El Suprem decideix avui si condemna «la Manada» per violació

Cinc magistrats del Tribunal Suprem decidiran avui si eleven la pena als membres de "la Manada" o mantenen la sentència de la justícia de Navarra, que va imposar una condemna de nou anys de presó per un delicte d'abús sexual contra una jove durant els Sanfermines del 2016.Els magistrats revisaran la condemna en una vista a partir de les 10.30h del matí. Els cinc condemnats, que estan en llibertat i nio han de comparèixer al tribunal, sabran avui mateix la resolució del tribunal. Entre els cinc jutges (tres homes i dues dones) hi ha tres experts en violència masclista.Totes les parts han presentat recurs a la sentència. La Fiscalia i la resta d'acusacions sol·liciten doblar la pena i condemnar els cinc membres de "la Manada" a 18 anys, en considerar-los culpables d'un delicte de violació (i no pas d'abús, com diu el tribunal navarrès).En canvi, la defensa insisteix en l'absolució perquè, diuen, hi va haver consentiment. Apel·len al vot particular en la primera sentència del magistrat Ricardo González, que va veure "excitació sexual" en la víctima i mantenia que no hi havia violència ni força ni coacció per part dels acusats.La clau del cas es troba en la tipificació que fa el Codi Penal dels delictes d'abús i agressió sexual. Perquè hi hagi agressió sexual, és a dir, violació, cal que hi hagi intimidació i/o violència. La justícia de Navarra que va jutjar el cas no en va veure i va qualificar el delicte d'"abús sexual".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor