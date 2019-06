Marta Farrés: «Davant la crispació, ha guanyat el respecte, l'elegància i la tranquil·litat»

Sabadell té la primera alcaldessa de la història, Marta Farrés (Sabadell, 1981). Ho és després de guanyar les eleccions i firmar el "Pacte de la Concòrdia" amb la líder de Podem, Marta Morell. Per davant té quatre anys per fer i desfer el que el quatripartit ha dut a terme. No s'amaga de reconèixer la bona feina heretada, tot i que retreu l'abandonament de la ciutat i els barris seran el primer lloc on posarà la lupa. Assegura que és de "pactes" i que parlarà "de ciutat", deixant altres temes fora del consistori, i garanteix que agafarà el lideratge en projectes capitals per a la capital vallesana.



- Gairebé una setmana al càrrec, com s’ha trobat l’Ajuntament i els seus treballadors?

"Marta Morell, més enllà de ser de Podem, és sobretot del govern"

- Estic aterrant i és aviat. Tinc la percepció que la gent té ganes de passar-ho bé. De fet, com sempre que he estat a l’Ajuntament en anteriors etapes, la plantilla està amb ganes de fer coses i amb idees noves. Els he demanat paciència, perquè som un govern nou i estic convençuda que trobarem tota la predisposició per poder treballar per Sabadell.- El que hem anat dient durant la campanya, com la comissaria de la Policia Municipal al nord de Sabadell, els 500 habitatges de lloguer, el centre d’arts d’escèniques del sud i l’escola de música i el conservatori. També estem començant a preparar la casa en tots els temes d’espais públics, perquè és la primera línia que et trobes quan surts al carrer. I això és el primer que ha de funcionar.- Estem muntant l’estructura. En els propers dies visitaré els diferents barris de la ciutat amb la idea de començar a treballar en el pla, em vull veure amb tothom.- No renunciarà. És un bon actiu, perquè hi ha papers estratègics de ciutat que no depenen únicament de l’Ajuntament, sinó de la Generalitat i l’Estat. I en Pol ens farà d’enllaç i l’hem d’aprofitar per aquesta tasca.- Té el mateix tractament que qualsevol altra regidoria, però Marta Morell és govern i a partir d’aquí està integrada dins les esferes del govern municipal. I és el mateix cas que la Montse Gonzàlez, que té Impuls Econòmic i Desenvolupament Econòmic. No és perquè sigui Morell.- Ho té Presidència, perquè li volem donar el màxim impuls. També ho estava en l’anterior mandat. Aquesta crítica és errònia, perquè encara pensen en clau de partit i nosaltres ho fem de govern. Som un sol govern. És l'error que cometen i abans quan eren al consistori compartimentaven les àrees per partits. Marta Morell, més enllà de ser de Podem, és sobretot del govern.- Això és un govern municipal, i si a Cultura hi ha un problema no serà del regidor en qüestió sinó de l’Ajuntament. En cas contrari també, quan es faci alguna cosa bé, perquè és coordinació de tothom. Era una anomalia el funcionament dels últims quatre anys.



- Ha optat per un govern amb 11 regidors i les matemàtiques no li permetran tirar endavant projectes. Té alguna preferència? Lourdes Ciuró, per exemple? Té l’equip tancat i blindat?



- Al govern municipal hi som amb les que som. És veritat que això no vol dir que només es treballi entre els 11 regidors. Hi ha Lourdes Ciuró, Adrián Hernández, Juli Fernàndez i el mateix Maties Serracant, tot i que ens separi el tema ideològic. Tenim política de portes obertes i de pactes. Ho hem dit des del primer dia. A més, m’agrada pactar i els projectes surten molt més reforçats. Però no només podem arribar a entesa amb Ciuró, també amb d’altres. I l’equip està tancat, però no blindat. Queden quatre anys i s’ha de veure com evoluciona i més en política.



- Les acusacions que ha rebut en campanya electoral atribuint-li formar part del bustisme i ser el 155, com afecta de cara a aquesta entesa necessària que dibuixa al ple?



- He posat el comptador a zero, des del primer moment. Davant la crispació, ha guanyat el respecte, l’elegància i la tranquil·litat. Aquesta serà la tònica i ho vaig reivindicar en el ple d’investidura, quin lloc més solemne hi ha per fer-ho! Crec que la ciutat necessita aquest diàleg i parlar de ciutat, deixant les claus de partit fora. Entenc que en períodes electorals aflorin i és normal que sigui així, però s’haurien de crear les condicions per aquest ambient i treballaré per fer-ho possible.



- Respectant el dret de reunió i manifestació, què farà per evitar que es torni a viure la situació quan va abandonar l’Ajuntament, després de ser investida alcaldessa, per tal que es rebaixi la tensió?



- El que es va viure no té res a veure ni amb el 155, ni amb la política catalana... té a veure amb un grup de persones, que té tot el dret de manifestar-se, però hi ha una línia que no es pot creuar, quan hi ha intimidació, que gairebé arriba al cos a cos. Però no només vam ser nosaltres, també Morell i Ciuró, entre d'altres. He trobat a faltar una condemna unànime de tothom i també dels convocants que van organitzar aquesta manifestació i, per tant, hi ha uns responsables.





"Si hagués estat alcaldessa durant l'1-O hagués anat a l'Escola Nostra Llar"

- No hem d’aïllar Sabadell. Seria un error. El que he dit sempre: parlarem de temes de ciutat. La resta, que són legítims, perquè entenc que estan a flor de pell i que òbviament afecten al país, hi ha altres instruments i institucions per fer-ho. Això no vol dir que no es facin concentracions davant de l’Ajuntament. En clau d’institució no ens toca, més enllà de fets que s’han de condemnar i que així ho vaig fer amb l’1-O. Em sembla un error utilitzar l’Ajuntament de Sabadell per doblar debats, quan aquí ja tenim problemes i no ens els vindrà a resoldre ningú.- No, perquè no hi era. Tampoc ho hagués fet, però si hagués estat alcaldessa hagués anat als col·legis, quan van passar tots els fets a l'Escola Nostra Llar - La pancarta ara mateix no és la meva prioritat, no és el que més em preocupa. Crec que Sabadell té problemes molt més greus per abordar, ha de posar la maquinària en marxa i afrontar els problemes greus als barris. Tot i així, i ho vull remarcar, som un govern no independentista. Per tant, s’haurà de prendre una decisió i la prendré quan toqui.



- Durant la campanya ha promès 500 habitatges de lloguer. Tenint en compte que l'anterior mandat ha deixat un projecte de 362 per al 2024, com ho farà?



- Que hi hagi aquesta previsió em sembla bé, però m’ho vull acabar de mirar. Per aconseguir aquests 500 d’habitatges de lloguer, que és un prioritat de govern, arribaran de la mà de dos instruments: Vimusa i l’empresa mixta SBD Lloguer Social.



- Acceptaria limitar el preu del lloguer?



- Tenim un problema greu dels preus de l’habitatge a la ciutat i evidentment s’han de poder contenir. Hi ha diverses línies per fer-ho, és un error i mentida dir que aquest problema s’arreglarà amb només una de sola. És un problema complex i es conté perquè intervenen polítiques diferents, però s’han de valorar totes, inclosa la de la limitació dels preus. S’han d’examinar moltes coses i ha d’haver una línia que vagi a fer-ne de protegit, amb un bon parc, però també què fem amb els pisos buits i els de les entitats financeres.



- L’anterior govern ha procedit a iniciar la pacificació del centre pel carrer Sant Pere, com ho veu?



- No l’hagués deixat només per a vianants, em sembla un error. Estic d’acord que cal pacificar el centre, és una bona línia estratègica, però abans calia fer un zoom enrere, perquè hi ha temes que s’han de fer prèviament. Tinc la sensació que s’ha volgut fer ràpid perquè no s’havia decidit què s’havia de fer al centre, s’apropava la campanya electoral i s'opta per invertir els diners aquí, i em sembla un error.



Quan es parla de pacificar aquesta àrea, primer cal resoldre com fem arribar-hi els cotxes. La gent de Sabadell està acostumada a moure’s en transport públic, però cal resoldre el trànsit rodat, què fer amb els vehicles quan arriben des de fora. Tenim el model de Terrassa, que sempre acabes en un pàrquing, i això ens duu a parlar del nostre que tenim al centre, per connectar els dos que hi ha actualment. A banda, tenim la sortida pel carrer Sol, un dels més estrets que hi ha a la zona. Ens hi hem de posar de veritat i no fer focs artificials.



- I com van cedir la Rambla als vianants?



- Fer-la per a vianants pel cap de setmana es podria mirar, durant la setmana no, perquè hem de garantir el pas del bus. De baixada no hi ha cap carrer a prop, i allunyant el transport públic està demostrat que la gent no l’acaba fent servir. El cap de setmana sí que es podria plantejar sencer.



- I el Passeig?



- És el dia de la marmota, la gent no demana coses estranyes, hi vol verd, un punt d’aigua i senyalitzar millor el bus. Vull mirar el projecte que ara mateix hi ha sobre la taula, en política es fa molt de màrqueting, per això vull veure els plànols i els números seriosament. La nostra idea és fer-ho de la manera més àgil possible, perquè es pugui fer un bon Passeig, i si hi ha alguna cosa que no ens acabi d’agradar, tenir la potestat de modificar-ho.

- Comparteix la promoció dels carrils bici impulsada per l’anterior govern?



- Hem de posar la ciutat al dia en aquest aspecte, i el de la Ronda Ponent va ser un error, en el seu disseny. No calia fer dues seccions de pujada i de baixada, amb les rampes que hi ha. Es podia fer d’una altra manera, cal que ens puguem desplaçar amb seguretat sense necessitat de saturar la Ronda Ponent, una de les artèries principals d’entrada i sortida.



- Digui’m dos projectes de l'anterior equip municipal que comparteixi i que vulgui mantenir.



- L’aposta que s’ha fet per al transport públic amb busos híbrids, és una decisió encertada. Una segona és l’aposta per descentralitzar l’escola de música en els barris.



- Al nord de la ciutat fa anys que reclamen a Foment que obri una nova estació a Can Llong. Facilita les coses que a Sabadell hi governi el PSC i a Madrid, molt probablement, el PSOE?



- Ens ha d’ajudar, però més enllà de qui governi, ens hem de posar en l’escenari de creure-hi i impulsar-ho, reivindicant no només amb una pancarta al davant, també perseguint el projecte, anant a reunions. A Sabadell tenim la sort de tenir diputats al Congrés i al Parlament per facilitar que les coses es moguin. Però és un tema que he d’agafar jo com a alcaldessa, i m’hi he de posar al capdavant, que és el que em toca.





"El contracte d'Smatsa és el que està més controlat actualment per l'Ajuntament"

El pecat original és haver-lo deixat perdre . És responsabilitat dels que hi havia abans. El que faré és reivindicar el servei, i com a alcaldessa ho faré, implicant Ajuntament i ciutat, reclamant obrir l’espai. Vull discutir els números de la Generalitat, i per això hi haurà moviments en aquest sentit en les properes setmanes.- El regidor Jesús Rodríguez ja ha abordat el tema i ens hem de posar al dia. És el contracte més controlat actualment per l’Ajuntament, no només internament, sinó perquè hi ha un procés judicial obert, i farem el que diguin els jutjats. Pel que fa a la sentència que ha sortit aquesta setmana, està bé que s’hagi tancat la via penal. S’hauria de quedar en el desenvolupament de la contracta per la via administrativa. El que hi ha són grans temes d’interpretació en l’àmbit administratiu. I sembla que només hi hagi Smatsa, però hi ha més contractes que cal fiscalitzar. Aquí no hi haurà compadreo, s’ha de controlar la contracta, i s’ha de complir el que s’estableix en el contracte. No s’ha de caure en una permanent persecució de les empreses, i si hi ha un plec de condicions s’ha de complir, sempre hi ha ajustos que s’han de parlar, però cal resoldre-ho, i si no es pot perquè hi ha diferències de criteris molt grans, per això hi han els jutjats contenciosos administratius.- No, la setmana que ve tinc una reunió per acabar de tancar coses. N’hi ha que s’hi ha de fer un parell de voltes, segurament per aquesta edició moltes coses no es podran canviar, el que estigui lligat no ho deslligarem per respecte a les entitats, però de cara a la propera Festa Major hi ha coses que caldrà reajustar i les que funcionen no es desfaran.

