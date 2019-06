Es busca director per al Museu de Belles Arts de València

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport del País Valencià ha convocat el concurs per a cobrir pel sistema de lliure designació la plaça de la direcció del Museu de Belles Arts de València segons publica el Diari la Veu . D'aquesta manera es compleix amb el compromís adquirit pel Consell d'ocupar les direccions de les institucions culturals per mitjà d'un concurs i seguint el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana.La convocatòria està oberta als funcionaris de la Generalitat del grup A1-01 (tècnic de l'administració general), A1-18 (tècnic d'arquitectura) i A1-21 (tècnic d'administració cultural). A més s'ha ampliat a altres administracions públiques i a docents.Els candidats hauran de presentar un projecte de direcció del museu per als pròxims cinc anys que defineixi clarament les línies d'actuació, les metodologies i els objectius dins de la realitat pressupostària.El projecte haurà d'incloure la contextualització del museu des del punt de vista històric i el seu entorn urbà; la contextualització de la col·lecció amb possibles línies de programació d'exposicions i activitats; la missió del museu; el model organitzatiu intern; l'estructura dels recursos humans; característiques de la col·lecció; equipaments i zonificació del museu; anàlisi i avaluació dels serveis; usos de les audiències; integració de la perspectiva de gènere, i captació de públics.Entre els mèrits que es tindran en consideració estan el coneixement dels períodes històrics i artístics que comprèn el museu, així com la capacitat investigadora per a definir el programa d'exposicions i activitats. També es valoraran les llicenciatures en Història de l'Art i Humanitats; la capacitat de gestió d'equips i de liderar i motivar el col·lectiu humà que treballa al Museu, i el coneixement d'idiomes. Es pot trobar més informació al DOGV.Una comissió d'experts analitzarà els projectes presentats i efectuarà una proposta de la candidatura que consideri més idònia. La comissió estarà integrada per vuit membres: dues persones de l'administració titular amb competències en matèria de cultura, i sis persones entre experts professionals de reconegut prestigi estatal i internacional en l'àmbit cultural i museístic i de la societat civil.Formaran part d'aquesta comissió Manuel Borja Villel, director del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofía; Leticia Ruiz, cap del Departament de Pintura Espanyola del Renaixement en el Museu del Prado; Nuria Enguita, directora de Bombas Gens; Yolanda Gil, professora del Departament d'Història de l'Art de la Univeritat de València; Rosalía Torrent, professora d'Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat Jaume I de Castelló i directora del Museu d'Art Contemporani de Vilafamés, i Amparo Carbonell, acadèmica de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Carlos i vocal del Consell Valencià de Cultura.

