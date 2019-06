Els líders europeus fracassen en l’intent per repartir els alts càrrecs de la UE

La reunió entre els líders dels 28 estats de la UE per tancar el repartiment d’alts càrrecs de la UE ha acabat aquest dijous sense cap proposta ferma sobre la taula. “No hi ha hagut majoria al voltant de cap candidat, s’ha acordat que ha d’haver-hi un paquet (de propostes de noms) que reflecteixi la diversitat de la UE i que ens reunirem el 30 de juny”, ha dit el president del Consell Europeu, Donald Tusk, en roda de premsa en acabar la reunió.La manca de consens entre els caps d’estat i de govern i les famílies populars, socialistes i liberals ha impedit segellar qui volen que ocupi, entre altres, la presidència de la Comissió Europea quan plegui Jean Claude Juncker.“Necessitem més temps”, ha assegurat Tusk. Així, amb el 2 de juliol a l’horitzó, quan el nou Parlament Europeu s’ha de constituir per avalar els noms proposats i votar també qui serà el president de l’Eurocambra, els líders dels 28 tornaran a reunir-se a Brussel·les in extremis el pròxim diumenge 30 de juny.Alguns d’ells participen abans a la cimera del G20 a Osaka, al Japó, i la data del 30 era la més factible a nivell logístic.Preguntats sobre què pot canviar d’aquí al diumenge de la setmana vinent, Juncker ha assenyalat en la roda de premsa conjunta amb Tusk que confia que poc però que llavors, ni que sigui per motius de calendari, “la decisió s’haurà de prendre”.Durant la jornada de dijous, s’han constatat les posicions de les diferents famílies polítiques però no hi ha hagut cap cessió. “Ara cal acostar postures”, ha dit una font diplomàtica. L’equilibri que busquen els caps d’estat i de govern no és fàcil, idealment hi ha d’haver en el repartiment de càrrecs un equilibri geogràfic, de gènere i entre famílies polítiques i a més ha de comptar amb l’aval posterior del Parlament Europeu.El fet que per primer cop populars i socialdemòcrates no sumin majoria a la cambra amplia per força que l’acord compti també amb el suport dels liberals.La intenció és tancar un acord sobre posicions com la presidència de la Comissió Europea, la presidència del Consell Europeu, la presidència del BCE, la del president del Parlament Europeu i l'Alt/a Representant de la UE per Afers Exteriors i Política de Seguretat.Si bé en el dia previ a la reunió a Brussel·les, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, es mostrava “cautelosament optimista”, ja aquest dijous el polonès admetia que es mostrava “més caut que optimista”.Diverses fonts diplomàtiques han assegurat que s’ha mostrat “sintonia” entre socialistes i liberals “en molts punts” i que alhora s’ha constatat que el candidat dels populars Manfred Weber no compta amb prou suports per ser el successor de Juncker.

