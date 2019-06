Mas no descarta tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat

Mas es posiciona en contra d'unes eleccions anticipades quan arribi la sentència perquè es posaria "en risc" la majoria independentista

Artur Mas no descarta ser candidat a la presidència de la Generalitat i aposta per convertir Junts per Catalunya (JxCat) en un partit. En aquests termes s'ha expressat aquest divendres en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio en la qual ha apuntat que, malgrat "no saber" què farà, ha volgut deixar clar que no s'ha tancat mai "en un no rotund". La inhabilitació que hi ha vigent pel 9-N acaba el febrer del 2020, de manera que podria estar disponible per liderar JxCat a les eleccions al Parlament si són a partir d'aquesta data, tot i que ha indicat que en "condicions normals" ell no hauria de ser el cap de cartell. Mas va tractar totes aquestes qüestions amb Carles Puigdemont en una reunió de quatre hores, aquest dimecres, a Waterloo "La diagnosi és compartida: ara som una marca, JxCat, de la qual en pengen diverses organitzacions: el PDECat, la Crida i gent que està dins de JxCat", ha assenyalat Mas, que ha destacat el suport electoral "rellevant" que han tingut aquestes sigles. "L'objectiu és que aquesta marca es converteixi no només en una marca, sinó en un partit polític per ell mateix", ha assenyalat. "No és tant que desaparegui el PDECat o la Crida, sinó com tots aquests partits es converteixen en progenitors d'un partit que agafi la marca de JxCat", ha indicat l'expresident de la Generalitat, que ha destacat que cal posar en marxa un "procés de confluència" per posar "ordre i concert" en aquest espai."La marca ha de ser JxCat i ha de funcionar com un partit eficaç, modern i posat al dia", ha apuntat Mas. Pel que fa al "mètode", és a dir, la manera de dur a terme aquest procés, "encara no s'ha parlat". "Hi ha un camí a fer", ha apuntat l'expresident de la Generalitat, que ha indicat que això "no pot anar més enllà de la tardor". "Hem de tenir les coses a punt per quan es produeixi la sentència, i no sabrem quins moviments hi haurà en la política catalana. Hem d'estar preparats per totes les eventualitats", ha assenyalat Mas, en referència a unes hipotètiques eleccions al Parlament.Preguntat per aquests comicis, l'expresident ha assenyalat que convocar-les és "el recurs més fàcil". "Però a vegades el recurs més fàcil no és el més recomanable", ha apuntat Mas, que ha demanat "no posar en risc" la majoria independentista existent al Parlament, formada per 70 diputats però que està fracturada entre JxCat, ERC i la CUP. Els anticapitalistes, de fet, s'han situat a l'oposició i han marcat distàncies amb el Govern, a qui demanen recuperar la via unilateral. "Una cosa és coincidir en l'objectiu i l'altra el camí conjunt, que no està traçat", ha assenyalat.La presó i l'exili han afectat destacats dirigents de JxCat, la qual cosa els pot invalidar a l'hora de triar lideratges per a càrrecs públics. "Quan quedes inhabilitat, què pots fer i què no pots fer? No pots presentar-te a unes eleccions i no pots formar part d'un Govern", ha reflexionat l'expresident de la Generalitat, que ha destacat que podran fer una feina al partit en cas que quedin fora de la presó. Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, ha apuntat, podran jugar un paper de portes endins. Tots quatre estan pendents de la sentència del Tribunal Suprem, prevista per a la tardor.Preguntat sobre què ha de fer l'independentisme a Madrid davant de la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol, Mas ha assenyalat implícitament que caldria optar per l'abstenció, una mesura que ERC ja està madurant. No és una opinió que generi consens a JxCat, on el grup al Congrés està decantat cap al vot negatiu. "Entre algú que et vol arrasar i algú que no t'ajudarà i pots pactar que no t'arrasi, si vols sobreviure i avançar, prefereixo aquest algú que no em vulgui arrasar, encara que no em porti la solució", ha apuntat Mas, que ha defensat una estratègia de "resistència activa" en els propers mesos en referència a Madrid."Hem de votar en funció dels nostres interessos com a país", ha recalcat l'expresident de la Generalitat, que ha demanat a l'independentisme teixir "millors aliances internacionals" i, a banda, tenir en compte que no n'hi ha prou amb el 50% dels vots en unes eleccions per aplicar la independència. En aquest sentit, què es necessita? "Considerar la força de l'Estat, considerar la reacció de la Unió Europea (UE) i considerar les forces reals per convertir una cosa legítima en legal", ha considerat.

