L'estiu arriba amb pluges i una onada de calor a la vista

Onada de calor després de Sant Joan Foto: Meteocat

Les altes temperatures d'aquests últims dies ja ho anticipaven, però fins aquesta tarda no arriba oficialment l'estiu. Serà a les 17.54h i durarà 93 dies i 15 hores, fins al 23 de setembre, més llarg que fa uns anys. Li donarem la benvinguda amb un cel ennuvolat per bandes de núvols alts i mitjans, que duraran fins a mig matí. A la tarda, la nuvolositat minvarà en general però creixeran núvols en punts de muntanya, que s'estendran a zones properes amb el pas de les hores.Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del matí s'esperen precipitacions en forma de xàfec al Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral i altres punts del terç oest. Durant la tarda, precisament quan entrem de ple a l'estiu, els ruixats també afectaran altres zones de l'interior de la meitat nord i del terç oest. Seran entre febles i moderats, puntualment forts i acumularan quantitats minses o poc abundants. En alguns punts seran abundants. Sovint aniran acompanyades de tempesta i puntualment de pedra.Aquesta inestabilitat desapareixerà dissabte. El primer dia d'aquest cap de setmana de Sant Joan tindrem un cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts, i alguns de mitjans a la tarda, en general. Al centre del dia creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya. Independentment, hi haurà intervals de núvols baixos al litoral, sobretot a la meitat nord i al principi i final del dia, i al vessant nord del Pirineu de matinada. No s'esperen precipitacions i la temperatura pujarà lleugerament.De cara a la revetlla de Sant Joan, diumenge, les previsions conviden a l'optimisme. Malgrat els xàfecs puntuals del final de setmana, la nit del 23 serà tranquil·la amb un clima totalment estiuenc. La temperatura remuntarà i la sensació serà ja clarament d'estiu. No es preveu que el termòmetre caigui per sota dels 20 graus i la nit serà pràcticament tropical arran de mar. A partir del 24, dia de Sant Joan, la temperatura començarà a pujar amb força, amb màximes que poden arribar als 30 graus al prelitoral i als 28 a Barcelona.La revetlla de Sant Joan donarà pas a les altes temperatures. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informat de l’arribada d’una massa d’aire molt càlid que s’aproparà a Catalunya procedent del nord d’Àfrica i abraçarà bona part de la Mediterrània Occidental durant la setmana vinent. A partir de diumenge s’iniciarà una progressiva pujada de la temperatura que tocarà sostre dimarts. L’episodi de calor es mantindrà la resta de setmana.A les figures següents es pot veure la temperatura prevista a uns 1500 metres d’altitud per dimarts 25 i dimecres 26 de juny. L’evolució de la temperatura a 850 hPa és un bon indicador del comportament d’aquesta mateixa variable en superfície, però no hi ha una correlació directa entre elles, ja que també depèn d’altres factors meteorològics, com per exemple, del règim del vent o la nuvolositat. Els colors vermellosos mostren com la massa d’aire càlid emergirà del nord d’Àfrica i afectarà la Mediterrània Occidental:La predicció per dimarts indica que es podria arribar a valors màxims de temperatura d’entre 35 i 38 ºC a Ponent i Terres de l’Ebre, d’entre 31 i 36 ºC a la resta de l’interior i al Prelitoral, i d’entre 27 i 32 ºC al litoral. A més, la temperatura mínima en algunes zones de la costa podria quedar per sobre dels 20 ºC, i fins i tot apropar-se als 25 ºC en alguns punts.

