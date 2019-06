Una Patum reivindicativa i multitudinària amb l'emoció a flor de pell

Dues persones preparades per vestir-se de Ple. Foto: Adrià Costa

La Patum de Berga, aquest dijous al vespre Foto: Adrià Costa

Patum reivindicativa a Berga Foto: Adrià Costa

Estelada gegant a la Patum de Berga Foto: Adrià Costa

Berga suma enguany una nova Patum reivindicativa. La nit a la plaça de Sant Pere ha començat amb la pell de gallina ja que mentre sonava el Cant dels Segadors s'ha desplegat una estelada gegant de 12x9 metres per sobre del cap dels milers de patumaires. Una majoria de la gent que era a la plaça ha reaccionat amb eufòria i crits d'independència i llibertat pels presos polítics a aquesta acció, que ha estat iniciativa de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural.Just després, i abans de començar la primera tanda de salts de la nit, la megafonia de l'Ajuntament de Berga ha llençat un altre missatge contundent. S'hi ha deixat clar que "a la Patum no es tolerarà cap agressió ni actitud masclista". "Aquesta és una festa lliure de violències sexistes", ha reivindicat la megafonia entre sonors aplaudiments.Aquest dijous de Corpus es concentra a Berga una autèntica gernació. Unes 6.000 persones gaudeixen entre empentes i dansa dels salts de Patum a plaça, que conclouran amb l'esperat infern dels Plens. Emocions a flor de pell en els primers compassos de la festa grossa de la ciutat. El solemne silenci del ball de l'Àliga o les corredisses davant de les guites s'han repetit durant la nit com el que, sens dubte, són: rituals d'una festa que es manté invariable al pas dels anys però que a la vegada és sempre nova i té un component constant de sorpresa i de canvi.La plaça ha saltat cadascun dels balls i compassos d'aquesta nit de dijous tan reivindicativa com de costum amb successius càntics d'"independència", amb moments en els quals ha costat avançat a les figures cap al centre de la plaça o empentes que han fet perillar l'equilibri a més d'una persona. L'Àliga porta enguany el mateix mocador groc amb l'estelada de les últimes ocasions i els músics han lluït una samarreta que també deixava prou clar el sentiment majoritari de la nit i que ja van estrenar l'any passat: "Ni presó ni exili, per Patum a casa".Aquesta Patum ha estat també d'estrena per la comparsa dels Plens. Joan Sala Cosp debuta com a cap de colla dels vestidors de Plens, una de les comparses més esperades de Dijous de Corpus. Sala, que relleva Isaac Gonfaus, ha assegurat que afronta el nou repte amb "il·lusió" i "responsabilitat". La plaça ha viscut un primer salt de plens de dijous de Corpus amb moltes empentes però que s'ha pogut finalitzar.

