VÍDEO «Ho tornarem a fer», a la façana de l'Ajuntament de Barcelona

"Ho tornarem a fer", "llibertat presos polítics" o "pels drets i la llibertat". Aquestes són algunes de les consignes que s'han vist aquest dijous al vespre projectades a la façana de l'Ajuntament de Barcelona, en el marc d'una campanya de mobilització permanent llançada per Òmnium Cultural després del judici de l'1-O.L'acció és la segona en només tres dies, després que, la nit de dimarts, es projectessin altres missatges similars en diversos edificis representatius de la ciutat. "Defensarem els drets i les llibertats als carrers, a les places. Sortirem els cops que faci falta per manifestar-nos, sense cap por", ha proclamat l'entitat, després de l'acció.La campanya d'Òmnium pretén reivindicar la mobilització i el dret a vot després que el judici al referèndum de l'1 d'octubre de 2017. A més de les projeccions, l'entitat presidida per Jordi Cuixart ha repartit tot de cartells pel territori en què s'hi pot llegir "Manifestar-nos, expressar, mobilitzar-nos, votar. Ho tornarem a fer" i amb els quals vol explicar que el judici i la futura sentència "no frenaran les ganes d'exercir drets fonamentals".

