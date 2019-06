Terrassa condemna el feminicidi de Mònica Borràs en un acte multitudinari

Acte de condemna de l'assassinat de Mònica Borràs. Foto: Anna Mira

VÍDEO Ara mateix els serveis funeraris se’n duen les restes del cos de Mònica Borràs del domicili del seu assassí confés; informa @annamiraperich https://t.co/7kjUGJZ1ex #Terrassa pic.twitter.com/zBDn5aWtHY — LaTorre (@torrepalau) 20 de juny de 2019

Jaume Badiella, sortint del domicili on s'ha trobat el cos de Mònica Borràs. Foto: Anna Mira

Terrassa ha condemnat l'assassinat de Mònica Borràs a mans de la seva exparella, Jaume Badiella. En un acte mutitudinari al Raval de Montserrat de Terrassa, aquesta tarda, diverses persones, els col·lectius feministes i també membres del govern terrassenc han mostrat el seu condol a la família i el seu rebuig al feminicidi.En un comunicat que han llegit membres del comitè de vaga feminista, han recordat que Borràs és la dona número 1.031 que ha mort per violència masclista a l'estat espanyol des de que es va començar el recompte l'any 2003.Després de crits de "Si ens toquen a una ens toquen a totes", "Visca la lluita feminista" o "Ni una més", s'ha fet un silenci absolut al Raval de Montserrat que ha conclòs amb un llarg aplaudiment en motiu de record. També han agraït la feina que fa Casa Galèria a la ciutat, que treballa amb dones que pateixen violència masclista, i han demanat a l'administració local més recursos perquè no es repeteixi un cas com el de Borràs. Jaume Badiella ha reconegut ser l'autor de la mort de Mònica Borràs, desapareguda a Terrassa el 7 d'agost del 2018. Ahir els mossos van trobar el cos enterrat terra del domicili que la parella compartia situat al barri de Ca n'Aurell, concretament al carrer Volta, 80 de Terrassa. A quarts de deu del matí els Mossos han traslladat l'autor dels fets al domicili acompanyat de la comitiva judicial i l'antropòleg forense, que s'han ecarregat de l'aixecament de les restes de Borràs.Quan eren gairebé les 16h els serveis funeraris de Terrassa han tret les restes del cos de Borràs i tot seguit ha sortit l'autor d'haver-la assassinat i enterrat. Els investigadors han extret material amb capses i bosses a banda de les pales i la maquinària que han hagut de fer servir per desenterrar el cos.Ara l'autopsia haurà de confirmar la identitat de les restes humanes trobades en una mena de taller cobert a la zona del jardí de la casa. Els investigadors veuen en aquest cas un rerefons criminal i la causa està sota secret d'actuacions.De fet, l'autor del crim vivia a la casa on s'ha trobat el cos i hauria confessat haver-la matat quan van aparèixer les primeres restes de Borràs. Tot i això, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha confirmat que no hi havia antecedents de violència masclista entre la parella.El nou govern de Terrassa ha fet un minut de silenci aquest migdia de rebuig al crim de Mònica Borràs. En el que ha estat el primer acte del nou govern de Tot per Terrassa i ERC-MES, l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, ha expressat que estan "consternats, tristos i indignats pel presumte cas de feminicidi a la ciutat". Ballart ha explicat que l'Ajuntament ha activat el protocol de dol però que les mesures concretes les posaran en marxa quan la policia catalana confirmi el crim.Entre d'altres, es decretaria un dia de dol i se suspendrien tots els actes institucionals, les banderes de l'ajuntament i els edificis municipals onejarien a mig pal i amb un crespó negre i també es mantindria un minut de silenci a l'inici de tots els actes institucionals durant tres dies.De fet, el mateix detingut Jaume Badiella, va denunciar la desaparició de Mònica Borràs de 49 anys el passat 7 d'agost. Aleshores la policia catalana va fer circular un missatge a través de Twitter demanant ajuda per trobar-la, com fa habitualment amb els desapareguts. Badiella havia estudiat a l'escola Tecnos de Terrassa i els que el coneixen asseguren que era "el més intel·ligent de la classe".Per trobar les restes del cos, han fet servir el sistema de georadar, també anomenat radar de penetració de terra (GPR) o radar inferior es fa servir per a investigar o detectar objectes per sota del nivell del terra. Funciona amb ones electromagnètiques i pot arribar a localitzar objectes fins a 5 km de profunditat. El sistema genera imatges del subsòl i detecta els canvis en les propietats electromagnètiques dels materials enterrats.La mateixa tecnologia va ser utilitzada, per exemple, a l'Àrtic per a determinar el gruix del glaç i poder avaluar així si un avió podia aterrar-hi al damunt. Un GPR també es fa servir per a investigar les propietats de les capes del sòl. En els darrers 70 anys, n'han augmentat considerablement les aplicacions, per exemple, en geofísica.Per la seva banda, col·lectius feministes de la ciutat han convocat una concentració per aquest dijous a les 20h davant de l'Ajuntament de Terrassa per rebutjar el presumpte feminicidi.

