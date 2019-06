L'advocat de Cuixart sospita que la sentència serà la meitat del que demana la fiscalia

Visualitzar les proves que el Tribunal Suprem ha prohibit durant el judici de l'1-O. Aquest era l'objectiu de l'acte que Òmnium Tarragonès ha organitzat aquest vespre a l'Antiga Audiència de Tarragona. Sota el títol "Ens jutgen a tots. Descobreix totes les proves que el Suprem ha prohibit", les prop de 130 persones que hi han assistit ha pogut escoltar les paraules d'Àlex Solà, advocat de Jordi Cuixart en el judici. A més, han visualitzat més d'una vintena de proves que el jutge Manuel Marchena "va vetar".El lletrat ha destacat que en aquests últims quatre mesos s'ha vist "un judici complicat, que no s'ha ajustat a les nostres previsions ni a les que tenia el tribunal, ningú ha tingut el judici que esperava". En aquest sentit, Solà ha assegurat que el fet que s'hagi televisat "ha posat en evidència algunes de les coses que no es poden dir, ni sentir i que tampoc es poden veure". El mateix advocat està a l'expectativa per veure com justifiquen "una condemna en aquest cas que té molt poca base i en alguns casos, poca i molt difícil".Solà no descarta que "sigui una sentència condemnatòria" i per això, ha afegit que "tinc interès en com ho justificaran per condemnar la Carme Forcadell o el Jordi Cuixart i el Jordi Sànchez".Per altra banda, el lletrat també manté que caldrà estar atents "al nivell de repressió per l'extensió de les penes penals". Solà apunta que tota la sentència, "que possiblement tindrà més de 1.000 folis", no creu que estigui tota escrita però el "fallo el mantindran". L'advocat ha explicat aque "l'altre dia un advocat ens va felicitar per la feina feta durant el judici i ens va dir que els fareu tornar a escriure la sentència, que ja la tenien escrita". Solà, sobre la condemna, ha dit que "fa de mal dir, però m'és igual equivocar-me, el sentiment dolorós que tinc a dins, és que aproximadament la condemna serà la meitat del que demana la fiscalia, entre 10 i 12 anys per Oriol Junqueras i d'uns 8 per als altres".L'advocat considera que la sentència hauria d'estar llesta cap al setembre, seria "el més normal" però Solà no descarta cap escenari perquè en aquest judici "pot passar de tot".L'acte a l'Antiga Audiència de Tarragona ha estat conduït per Clàudia Pujol, membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural i directora de la revista Sàpiens. Pujol ha destacat que l'acte ha servit per "denunciar totes les vulneracions que hi ha hagut durant tot aquest procés judicial" i ha apuntat que s'han tingut en compte els testimonis que ha rebutjat Marchena "perquè no els considera importants" i també s'ha posat èmfasi en la part "de les pericials, cm les d'Scotland Yard, que diuen que no hi havia violència a Catalunya".En aquest acte també s'ha parlat del grup d'experts de les Nacions Unides que reclamen l'alliberament dels presos polítics perquè consideren que no han comès cap delicte, que no han d'estar en presó preventiva i que a més, haurien de ser indemnitzats per part de l'Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor