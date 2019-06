VÍDEO Estelada gegant a la Patum durant el cant dels Segadors

Estelada gegant a la Patum de Berga Foto: Adrià Costa

Patum reivindicativa a Berga Foto: Adrià Costa

Balls a la Patum de Berga Foto: Adrià Costa

Vista general de la plaça de Sant Pere durant la Patum Foto: Adrià Costa

Patum reivindicativa, aquest dijous a Berga. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han desplegat una estelada gegant de 12x9 metres durant el Cant dels Segadors, que s'ha vist seguit de crits d'"independència" i per la llibertat dels presos polítics catalans que acaben de ser jutjats al Tribunal Suprem.La ciutat de Berga ha començat la Patum completa del vespre amb la solemnitat de l'himne de Catalunya, les dues guites al bell mig de la plaça i una sorpresa. Membres de l'Assemblea i Òmnium han desplegat, des de l'església de Santa Eulàlia, i amb la col·laboració instantània dels milers de persones que s'aplegaven a la plaça Sant Pere una estelada que portava escrit el lema "República Catalana".Un cop acabat aquest instant reivindicatiu, i abans de començar el primer salt de la nit, el dels Turcs i Cavallets, la megafonia ha llançat un missatge contundent: "A la Patum de Berga no es tolerarà cap agressió ni actitud masclista. Aquesta és una festa lliure de violències sexistes", s'ha recordat entre els aplaudiments del públic.

