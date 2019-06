Torra formalitza la petició de reunió amb Ximo Puig i l'insta a tenir una «bona col·laboració»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat aquesta tarda una carta al seu homòleg valencià, Ximo Puig, per tal de reunir-se el més aviat possible a Barcelona o bé a València. "Coincidim en la necessitat d'abordar les qüestions que afecten mútuament els nostres governs i ciutadans. Li avanço el meu interès en una bona col·laboració entre governs i el meu interès per a conèixer de primera mà la situació del País Valencià", assenyala Torra en la missiva, que arriba uns dies després de la investidura de Puig gràcies a un pacte entre socialistes, Compromís i Podem.El gabinet del president de la Generalitat es posarà ara en contacte amb el del seu homòleg per tal que aquesta reunió "d'interès comú" es pugui celebrat "tan aviat com sigui possible". En una entrevista aquest dijous al programa Els Matins de TV3 , Puig ha assegurat que estava obert a trobar-se amb Torra, però que per ara no hi tenia "cap tipus de relació". Els dos dirigents no s'han vist des que el líder independentista va ser investit president, a mitjans del mes de maig de l'any passat."Espero que en els pròxims quatre anys canviïn les coses i hi hagi una situació de major pragmatisme en les relacions i de superació de fronts que no comparteixo", ha afegit Puig a TV3. Sobre la investidura de Pedro Sánchez, el president valencià ha instat els independentistes a analitzar "la situació que més convé a Catalunya" però ha advertit que el dirigent espanyol no pot acceptar "cap xantatge".Puig sí que es va reunir en dues ocasions amb Carles Puigdemont, que també va cultivar una bona relació amb la presidenta de les Balears, Francina Armengol.

Carta Ximo Puig by naciodigital on Scribd

