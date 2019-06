ERC i Guanyem tindran grups separats a Badalona

ERC-Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú tindran grups separats a l'Ajuntament de Badalona, després d'haver-se presentat en la mateixa llista en les eleccions municipals del 26-M. Així ho han anunciat aquest dijous els republicans, que expliquen que han acordat "inscriure un grup municipal propi", alhora que precisen que mantindran la "unitat estratègica i programàtica" amb la formació de l'exalcaldessa Dolors Sabaté.En un comunicat, ERC-Avancem-MES argumenta que l'objectiu de la llista conjunta era "fer un front ampli d'esquerres" per continuar les polítiques que va posar en marxa Sabater, així com "evitar el retorn del Partit Popular més reaccionari i xenòfob al govern de la ciutat". Uns objectius que van complir a mitges: Albiol no és alcalde, però tampoc Sabaté, i el socialista Álex Pastor segueix ostentant la vara de comandament , després que els socialistes, la segona força més votada per darrere el PP, es neguessin a fer alcaldessa Sabater.Els republicans acusen els socialistes de forçar la situació amb la seva "actitud inflexible i irresponsable", i preveuen una "legislatura llarga, dura i complicada", en que "cal que les forces que composaven la coalició disposin de totes les eines disponibles que els permet el Reglament Orgànic Municipal per desenvolupar el seu programa conjunt".En aquest sentit, ERC argumenta que la presència de dos grups separats al consistori "permet una major visualització del projecte en el plenari", així com "fer arribar un missatge més clar i directe a la ciutadania". Els republicans tampoc descarten tornar a dur Sabater a l'alcaldia, i remarquen que aquesta possibilitat "segueix sobre la taula".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor