Picabaralla entre Borrell i Bosch pel genocidi a Mèxic

Ridícul, @JosepBorrellF, és no reconèixer i assumir el propi passat com fan els països avançats. Menys qualificatius i més disculpar-se. https://t.co/dWYKfFiyCL — Alfred Bosch🎗 (@AlfredBosch) 20 de juny de 2019

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha contestat les declaracions on el ministre d'Assumptes Exteriors en funcions, Josep Borrell, considerava que el republicà "no té sentit del ridícul" tot afirmant que "assumir responsabilitats no és ridícul, és tot el contrari" per haver-se disculpat pel genocidi a Mèxic. El socialista responia a una pregunta sobre l'oferta de mediació del Govern entre Espanya i Mèxic que han publicat alguns mitjans mexicans. Una proposta que, segons Bosch, no ha existit mai.El conseller ha aprofitat el viatge oficial a Mèxic per demanat perdó al govern mexicà per la conquesta i colonització espanyola del país i ha valorat que els "països madurs, avançats, que se senten segurs" no tenen cap mena de problema a admetre el seu passat i a condemnar un episodi històric que és un "genocidi".Bosch ha sentenciat la "picabaralla" amb una piulada a les xarxes on respon que el que és "ridícul" és " no reconèixer i assumir el propi passat com fan els països avançats", i li ha demanat que es disculpi.

