Un total de 54 detinguts en la macrooperació contra el tràfic de drogues al Raval

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de la policia espanyola han detingut 54 persones durant una macrooperació al barri del Raval contra el narcotràfic en la qual han participat uns 1.000 agents, i que s'ha centrat en venedors ambulants -els coneguts popularment com a llauners- que es dedicaven a traficar amb cocaïna, marihuana i pastilles, amb la tapadora de la venda ambulant de cerveses.Segons han informat els Mossos d'Esquadra, el balanç provisional a quarts de nou del vespre és de 50 detinguts, 105 identificats i la intervenció de més de dos quilos de cocaïna, tres d'heroïna i 2.180 pastilles. Prèviament , el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, en una compareixença davant els mitjans la tarda d'aquest dijous amb responsables dels tres cossos policials que han col·laborat en el dispositiu, havia donat la xifra de vint detinguts, que després ha augmentat.Els investigats en aquest operatiu, batejat com a "Suricat", són venedors ambulants de begudes que actuen preferentment al front marítim barceloní i el districte de Ciutat Vella, i que, en distribuir la beguda pel carrer, també oferien drogues, principalment a turistes. també els oferien Viagra.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha situat aquest divendres en 54 els detinguts en l'operatiu policial de dijous a la tarda i ha insistit que aquest ha estat un "cop molt fort" al narcotràfic a Barcelona i ha constatat que el sistema de narcopisos és ara "molt residual", també gràcies a l'operatiu del passat mes d'octubre. També ha aprofitat per remarcar que el moment de l'ampli dispositiu no té res a veure amb les eleccions, i ha recordat que fa més d'un any que s'hi estava treballant. No ha descartat més actuacions i detencions.

