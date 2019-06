Ciutadans ja no coneix Manuel Valls

Va ser el 20 d'abril del 2018 quan Manuel Valls va anunciar que estava estudiant la proposta de Ciutadans per ser el seu alcaldable a Barcelona. Va ser l'inici d'una lluna de mel que anunciava projectes compartits. L'idil·li va començar quan l'exprimer ministre francès, que acabava de deixar el primer rengle de la política del seu país -havia perdut les primàries socialistes-, va mostrar la seva admiració per la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas. Es van posar en contacte i, molt aviat, Albert Rivera va creure que havia trobat un capital polític que el beneficiaria. Els elogis van ser mutus i desaforats. Un any després, la lluna de mel s'ha convertit en un malson. Això és el que deien els dirigents de Ciutadans abans i després de la trencadissa.Rivera va confirmar el mes d'abril del 2018 que havia ofert a Valls ser el candidat a Barcelona. "Una persona del nivell del senyor Valls, un demòcrata convençut, un amic d'Espanya, per nosaltres mereix tot el respecte", remarcava.Així es va expressar José Manuel Villegas, secretari general de Ciutadans, sobre la possibilitat que Valls encapçalés els colors del partit a les municipals de Barcelona. Era el 2 de setembre del 2018.Arrimadas, segurament la dirigent de Ciutadans que més havia expressat la seva admiració per l'exprimer ministre francès, havia qualificat de "gran notícia per Barcelona, pel conjunt de Catalunya i pel conjunt d'Espanya" que una persona com Valls "pugui ser el proper alcalde de la ciutat". Era a finals del setembre passat."Estic orgullosa de dir que Ciutadans, el principal partit de Catalunya, dona absolut suport a la candidatura de Manuel Valls", deia Arrimadas el 13 de desembre en un acte públic amb el dirigent francès, d'origen català. "Tenim una oportunitat de fer història europea", va exclamar. "Votar Valls és fer Europa", ressaltava.Quan ja tenia la candidatura de Valls al sarró, Rivera es desfeia en elogis cap al nou amic polític, a qui va definir davant de l'executiva del seu partit com a "valent, ferm, brillant i clar". I afirmava: "Imagineu-vos Ciutadans amb Valls enfront del separatisme".Són paraules de Carlos Carrizosa aquest dimarts, en unes declaracions a RNE. El portaveu del partit taronja al Parlament, a qui es va veure entusiasta en l'acte de tancament de la campanya de les municipals a Barcelona, va considerar que Valls "no havia tingut respecte" per la sensibilitat que representava el partit i que no havia consensuat la seva decisió de donar suport a Colau.Aquest dijous, al faristol del Parlament, preguntada sobre les declaracions de Valls segons les quals els de Rivera haurien de facilitar la investidura de Pedro Sánchez, la diputada Sonia Sierra ha afirmat que l'exprimer ministre francès "no té res a veure amb Ciutadans". Sierra ha afirmat en la mateixa roda de premsa que Valls és un "senyor lliure que té dos regidors a l'Ajuntament de Barcelona", i que ells en tenen "el doble".Així s'ha expressat aquesta setmana Arrimadas referint-se a l'ara regidor barcelonú, ahir tan amic i avui una companyia incòmoda. L'exdirigent del partitt a Catalunya apareix com una de les perdedores del divorci entre el seu partit i Valls, que no perdia ocasió per elogiar-la. La política catalana connectava bé amb l'exprimer ministre francès, potser perquè compartia amb ell manca de química amb Rivera.Rivera s'ha defensat aquest dijous de les crítiques de Valls, i ha dit que ell porta molts anys "combatent el secessionisme, no fa un quart d'hora" . El líder de Ciutadans ha incidit en la contradicció de donar suport a una Colau que ha penjat el llaç groc a l'Ajuntament: "Ningú s'imagina Ciutadans legitimant una alcaldessa que fa això".

