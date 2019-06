Les potes curtes de les mentides de Rivera

Albert Rivera es va disfressar de liberal per fer el salt a la política espanyola el 2015, després de diversos fracassos que havien limitat la influència del seu partit a Catalunya. Josep Oliu, tòtem del Banc Sabadell, la primera gran empresa que va treure la seu social de Catalunya l'octubre de 2017 atenent a les pressions de la Moncloa i la Zarzuela, va afirmar que calia "un Podem de dretes" per "domar" la necessitat de renovació política. Rivera ha intentat durant quatre anys fer aquest paper apareixent com l'element moderador del PP o del PSOE, segons fos el cas. Ara ha arribat a la conclusió que el que ha de fer és substituir el PP i jugar al camp de la dreta. I això vol dir pactar amb Vox.I entendre's amb els ultres és molt poc compatible, per no dir gens, amb homologar-se amb les grans famílies polítiques del continent. Els liberals han acollit amb els braços oberts Rivera i els seus eurodiputats (només faltaria, quan es tracta de sumar escons per no convertir-se en minoria), però el president de França no és tan amable i, a més, Rivera ha mentit per amagar-ho . El líder de Ciutadans va dir que Emmanuel Macron avalava la seva política de pactes amb Vox, però ràpidament l'Elisi el va desmentir.La mentida, en política, té les potes molt curtes perquè tot se sap i cada cop costa més jugar-se-la pel veí. Prou que ho sap, per exemple, Inés Arrimadas, que ja ha perdut el favor de la premsa de Madrid gràcies a les seves rodes de premsa al Congrés. Alguns periodistes es pensaven que les mentides, a Catalunya, eren patrimoni de l'independentisme i de TV3, però, com m'explicaven l'altre dia, ara ja comencen a tenir-ne més que dubtes després de familiaritzar-se amb Rivera, Arrimadas i el seu estil de fer política i deformar els fets.Rivera es va emmirallar en Macron i hi ha intentat un apropament, però el president francès s'entén més que bé amb Pedro Sánchez i segueix tenint fil directe amb Manuel Valls, ara ja enfrontat a Cs i que no li va fer una comunicació precisament bona dels acords amb Vox a Madrid i altres ajuntaments i regions d'Espanya. De com han acabat els liberals espanyols i l'exprimer ministre francès en fa aquest reportatge



ERC s'hi posa bé malgrat tot. Pedro Sánchez encara confia a tenir l'abstenció de Rivera perquè no li calgui convocar unes noves eleccions -unes eleccions que Ciutadans és qui més tem, un cop el PP de Pablo Casado apareix com el gran guanyador dels pactes-. Els que sí que semblen disposats a donar-li suport, en forma d'abstenció, són els diputats d'ERC, que volen que la legislatura arrenqui a Madrid. No volen carregar el "mort" d'un avançament electoral. Encara que impliqui no cobrar-s'ho. Veurem on acaba el debat a Esquerra, que us explica Sara González en aquesta informació. No us perdeu tampoc l'opinió d'Oriol March sobre la decisió de la JEC de no fer eurodiputats Junqueras, Puigdemont i Comín.



Benvinguda festiva a l'estiu! Ja tocava després de tantes campanyes i tensions. La Patum de Berga i les revetlles de Sant Joan (amb calor) a tots els Països Catalans donaran la benvinguda a l'estiu. Us deixo les fotos i els vídeos del salt de maces femení a la capital del Berguedà i també la Patum de lluïment en uns dies que també són molt reivindicatius. La informació és de Pilar Márquez i les fotos (impressionants!) d'Adrià Costa Rifà. Sobre Sant Joan us deixo uns consells per minimitzar els riscos dels petards i un vídeo ben pràctic per fer a casa una coca. Arnau Urgell us porta algunes recomanacions més pel cap de setmana. Passeu-ho bé!

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



Mercadona és l'empresa espanyola que més factura. Als seus supermercats, serveis centrals i centres de distribució hi treballen 90.000 persones i la seva facturació augmenta any rere any. Els diaris no en parlen massa perquè la companyia que presideix Joan Roig evita tant com pot ser notícia. Ahir, però, va revolucionar la seva cúpula i així ho va explicar a El Confidencial José Bono va estar molt desafortunat en una entrevista als Desayunos de TVE. Sobre les pretensions de Podem de tenir ministres al govern de Pedro Sánchez, l'exministre del PSOE va recuperar una suposada conversa, en els anys de la transició, entre José María de Areilza i José María Gil Robles. El primer volia ser ministre a qualsevol preu i el vell conservador el va aplacar: "José María, no et preocupis. Amb la quantitat de dones que moren sense ser putes i que tu vulguis ser ministre" , li hauria etzibat. La frase masclista de Bono li va valdre crítiques, ja d'entrada i al mateix plató, de la periodista Lucía Méndez. També va piular lamentant el seu comportament Esther López Palomera. I ahir "M'escriu José Bono per dir: "Em vaig equivocar". Rectificar és de savis. Confio que ho faci en públic" , va piular la periodista madrilenya. Bono està descatalogat.Tal dia com avui de l'any 1992 moria a Sueca, al País Valencià, un dels referents de la nostra cultura i del nostre paisatge intel·lectual:. Havia nascut al mateix poble 70 anys abans i ell va ser qui, des de posicions d'esquerres i sobiranistes, va donar contingut a la idea moderna del País Valencià i dels Països Catalans. Va compaginar el seu activisme, que li va costar atacs feixistes, amb una àmplia producció literària i periodística. Fa dos anys, a El Matí de Catalunya Ràdio, el van recordar així des de Sueca Un 21 de juny del 1882 va nàixer al Tarròs, al municipi urgellenc de Tornabous, el polític, que va ser president de la Generalitat entre el 1933 i fins que el franquisme el va afusellar el 1940. Companys, advocat de formació, era un dels fundadors d'ERC i formava part de la seva facció més esquerrana i federalista. Això no li va impedir, però, proclamar l'Estat Català l'octubre del 1934 contra el govern de dretes de Madrid. L'efímera proclamació li va costar presó i la supressió de la Generalitat durant més d'un any, fins que el Front Popular va guanyar les eleccions i va tornar revifat. La tràgica mort de Companys després d'un judici que l'Estat no ha volgut anul·lar mai l'ha convertit en un dels mites del catalanisme malgrat que la seva presidència va ser discutida per la derrota militar. Aquí podeu veure el telefilm 13 dies d'octubre , que TV3 va emetre el 2015, sobre el seu judici.

