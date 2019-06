Pimec s'enfronta a l'ANC: el cercador d'empreses independentistes és «engegar-se un tret al peu»

El president de la patronal de petites i mitjanes empreses Pimec, Josep González, ha sortit al pas de la iniciativa de l'ANC per crear un cercador de "consum estratègic" d'empreses compromeses amb la independència i ha expressat que "en un context d'economies interrelaciones, aquest tipus de propostes irresponsables són com engegar-se un tret al peu".En relació a la proposta impulsada per l'ANC, la Pimec manifesta que està en contra de qualsevol mesura de boicot que pugui perjudicar i confrontar les empreses i els consumidors catalans. L’entitat vol deixar clar que no es pot posar en perill el negoci de les empreses per qüestions estrictament polítiques i rebutja qualsevol maniobra que pugui tenir conseqüències greus sobre l’economia.L'entitat que presideix Josep González reivindica que no és la primera vegada que s’oposa a una mesura de boicot i recorda que aquest tipus d’accions sempre han estat rebutjades per la patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, tenint en compte que les empreses formen part de l’economia i no de la política.Aquest mateix dijous, també la patronal Foment del Treball s'ha manifestat del tot contrària a la iniciativa de l'ANC, que ha considerat "irracional i anacrònica"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor