VÍDEO La Nit Irla recorda la figura de Pau Casals

La vídua de Pau Casals, Marta Casals, ha estat una de les guardonades de la Nit Irla 2019 que s'ha celebrat aquest dijous a l'auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La vídua del violoncel·lista i compositor ha estat reconeguda amb el Memorial Francesc Macià, que atorga la Fundació Josep Irla -vinculada a ERC- i que distingeix persones i entitats que han destacat "per la seva acció social a favor de la llengua, la cultura i la nació catalanes".La vídua de Casals -que no ha assistit a l'acte- ha rebut el guardó en la modalitat individual per la seva tasca com a ambaixadora cultural i al capdavant d'institucions musicals, així com pel manteniment i promoció del llegat del violoncel·lista a través de la Fundació Pau Casals.La Nit Irla ha tingut un record per Pau Casals amb la projecció del seu discurs davant l'Assemblea General de les Nacions d'Unides, un dels moments més recordats de qui va ser un dels grans ambaixadors de Catalunya arreu del món.En categoria col·lectiva, també ha rebut el Memorial Francesc Macià el grup de diputats del Parlament de Westminster 'The All Party Parliamentary Group on Catalonia' per la defensa del dret a l'autodeterminació de Catalunya, la promoció del diàleg democràtic i la solidaritat amb els presos polítics i exiliats."Ajudeu-nos a salvar la Costa Brava, si ho feu, en el futur sí que acceptarem aquest premi". Amb aquestes paraules el portaveu de la plataforma SOS Costa Brava ha renunciat al 27è Memorial Lluís Companys, que aquest any ha volgut reconèixer la tasca d'aquesta plataforma, que integrada per diverses entitats lluita per la defensa dels paratges naturals de la Costa Brava amenaçats per la pressió urbanística.La plataforma ha demanat el suport de la Fundació Irla i d'ERC per aturar la prolongació de l'autopista C-32 a Lloret, un dels projectes als quals s'oposa SOS Costa Brava.En categoria individual, la Fundació Josep Irla ha guardonat amb el Memorial Lluís Companys l'activista Ole Thorson per la seva lluita a favor de la mobilitat sostenible i segura, el dret dels vianants i la promoció dels transport públic.Ha presidit el lliurament dels guardons el president del Parlament, Roger Torrent, que afirmat que "a Catalunya, avui, hi ha una hegemonia al voltant d'unes idees republicanes" i ha destacat que "segons algunes enquestes ja agrupen un 80% de la població". Torrent ha assegurat que, des del seu punt de vista, "això ja representa una victòria política", perquè s'ha aconseguit que "aquests valors siguin avui el liet motiv i el centre polític del país".El president del Parlament ha subratllat que l'independentisme "s'ha sabut explicar bé aquestes idees republicanes i sumar molta gent i moltes sensibilitats", però ha afegit que encara "queda feina per fer" per aconseguir que tot aquest 80% de la població abraci "la república pràctica" com a l'instrument per portar a la pràctica "tots aquests valors i lluites compartides", ha apuntat.Torrent ha afirmat que per aconseguir-ho faran falta dues coses "imprescindibles": "No renunciar a les idees i recuperar el lideratge polític i institucional", ha detallat. "Cal demostrar que les forces republicanes som els que millor gestionem el dia a dia del nostre país", ha conclòs el president del Parlament.​També han assistit a l'acte la consellera de Justícia, Ester Capella i el regidor d'ERC a l'ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall. Així com els també exconsellers Joan Manuel Tresserras i Josep Huguet, president i patró de la Fundació Josep Irla, respectivament.

