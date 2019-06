Besa reivindica «l’ofici de periodista» i apel·la a «recuperar la credibilitat»

Un moment de la cerimònia a l'Aula Magna Foto: UVic-UCC

Josep-Eladi Baños i Ramon Besa en el moment de la investidura. Foto: UVic-UCC

Laudatio de Xavier Ginesta Foto: UVic-UCC

Més de 300 persones han omplert l’Aula Magna i una sala annexa per seguir en directe l’acte d’investidura del periodista nascut a Perafita, al Lluçanès, Ramon Besa com a nou doctor honoris causa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ). La cerimònia, que ha estat presidida pel rector Josep-Eladi Baños acompanyat de la presidenta del Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) i alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha estat la més multitudinària d’aquestes característiques a la Universitat.Besa, que ha estat acompanyat per una nombrosa representació d’amics, companys periodistes i familiars als quals ha agraït la seva presència, ha assegurat que aquest doctor honoris causa és la cosa més extraordinària que li ha passat mai i ho ha justificat dient que ho és per “grandiloqüent, gratificant i perquè permet retrobar-me i reconciliar-me amb aquesta ciutat” que, segons ha dit, li va permetre ser periodista. El nou doctor va estudiar al Seminari de Vic i en aquell entorn de “vocacions” el van convèncer a ell i a la seva mare dient-los que “a la vida seria periodista o res més”. Amb aquesta certesa, el 1975 va començar la carrera i l’ofici a El 9 Nou, formant part de l’equip fundador i “cosint la comarca d’Osona i la del Ripollès”.En un discurs ple de reconeixements als seus companys periodistes, que ha definit com una “generació privilegiada”, Besa també ha parlat de la situació actual de “l’ofici” i ha assegurat que s’ha convertit en un “grau universitari” i que “el model de negoci ha caigut”, ja que “hem perdut la confiança de la gent, no ens creuen, no ens compren perquè hem passat de la cultura de l’esforç a la cultura d’allò que és gratuït”, ha conclòs.En aquest sentit, ha recomanat “recuperar la credibilitat i les ganes de ser periodista” per evitar la fragilitat i la vulnerabilitat que segons Besa és “fruit de ser els intèrprets de les notícies i no els portadors”. Una situació que, segons ell, ha sorgit del “mal costum de no aixecar-se de la cadira per escriure la notícia” i per això s'ha lamentat del fet que alguns “joves periodistes no llegeixin i que no tinguin la vocació enciclopèdica que requereix l’ofici”. El seu consell a tots ells és “intentar ser honestos i decents, tenir una ètica i, sobretot, ser fidels a la signatura”, una fórmula que a ell li ha permès dir que dedicar-se a aquest ofici “ha valgut la pena” i que ara encara se sent “feliç com aquell nen de Perafita que esperava il·lusionat el cotxe de línia per poder llegir el diari i la nit per escoltar la ràdio.El nomenament de Besa com a doctor honoris causa ha estat una proposta de la Facultat d’Empresa i Comunicació. La seva degana, Elisenda Tarrats, que ha estat la padrina del doctorand, ha explicat que el reconeixement és per “la seva tasca com a periodista, per l’amor pel territori i les seves virtuts, i com a exemple de la pràctica d’un periodisme esportiu portador de valors al servei del millorament de la societat”. El professor i investigador de la UVic-UCC, Xavier Ginesta, que ha fet la laudatio, ha definit Besa com “un dels cronistes de referència d’aquest país” que aporta a l’àmbit acadèmic del periodisme “un treball acurat dels diversos gèneres periodístics, el maridatge entre el periodisme i la literatura, el coneixement profund del futbol i el Barça, i un periodisme esportiu de profunditat que s’allunya dels titulars, el sectarisme i el groguisme”.A banda, Ginesta ha reivindicat un Besa “ambaixador del territori”, concretament del seu Lluçanès natal, i un defensor “del periodisme de proximitat, de mirada local però amb vocació global”. En aquest sentit, ha recordat que Besa va formar part de l’equip fundacional d'El 9 Nou des d’on va passar a la redacció de l’Avui i posteriorment a la d’El País, on actualment és el redactor en cap a Barcelona.El rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, ha donat la benvinguda a Ramon Besa al claustre de doctors de la Universitat i l’ha definit com “un home del territori”. Per a Baños, l’acolliment és merescut per ser un “bon model per als i les estudiants de periodisme i de qualsevol professió perquè el rigor s’ha d’aplicar sempre i en tots els oficis”. Es tracta d’uns valors, diu Baños, que la Universitat fa seus “com un model per a la comunitat d’estudiants, professorat i professionals de serveis” .La presidenta del Patronat de la FUB i alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha assegurat que és “un dia de gran rellevància” pel fet de poder tenir Besa com a nou doctor. A més, ha assegurat que amb aquest gest, la Universitat ha “reconegut i visibilitzat el talent d’una persona que surt de les nostres contrades”. Per a Erra, Besa és l’exemple de “perseverança, compromís i estima a la professió”.L’acte també ha comptat amb dues intervencions que han estat sorpresa per a Besa. Es tracta de la del director d'El 9 Nou i amic personal de Besa, Agustí Danés, que ha repassat els inicis del nou doctor al bisetmanari on ja es dedicava a “observar i preguntar”, unes accions que segons Danés són “l’essència del periodisme” al qual “sovint tendim a adjectivar massa”. El catedràtic d’història de la Universitat Pompeu Fabra i patró de la Fundació Universitària Balmes, Joaquim Albareda, també ha intervingut després que Besa, en el seu parlament, l’hagi definit com a “alumne genial que considero el meu germà gran”. Segons Albareda, Besa és una “persona noble, inconformista” que pel seu “esperit combatiu i el seu compromís amb el país i la comarca” es mereixia rebre aquest reconeixement que segons el seu amic “ha estat un encert que honora la UVic-UCC”.

