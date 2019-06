La normativa del foc obliga ara a la Patum Infantil a apartar els Àngels del salt de Maces

L'aplicació de la Disposició Addicional Sisena de la normativa del foc, segons la qual els menors que participen en qualsevol comparsa del foc han de tenir un mínim de 10 anys, ha obligat a introduir canvis en la Patum Infantil els últims anys. Però enguany la Patum dels més xics s'ha trobat amb un nou impediment d'última hora a causa de la mateixa: la Guàrdia Civil ha advertit a l'Ajuntament de Berga i a l'organització que la norma dels 10 anys s'ha de complir també amb els Àngels. La Patum Infantil prepara, doncs, per demà un salt de Maces reivindicatiu i festiu per reclamar que la normativa del foc s'adapti a la Patum, i per posar en evidència els prejudicis que no adaptar-la comporta a una peça importantíssima de la festa com la Patum Infantil.Els Àngels sempre van contra les Maces i en són dos: Sant Miquel i un altre àngel que l'acompanya. Quan els fuets de les Maces esclaten, els dimonis cauen a terra i els Àngels els rematen simbòlicament amb la llança i l'espasa. Una de les integrants dels Àngels d'enguany és especialment menuda, té 3 anys, però és ben habitual que en la Patum Infantil aquestes figures estiguin interpretades per nens i nenes menors de 10 anys. De manera que l'Ajuntament i la Patum Infantil han intentat fer entendre que els Àngels no són més a prop del foc que qualsevol altre persona que estigui fent rotllana i que no manipulen els fuets, però finalment la situació no s'ha pogut resoldre a favor de la festa.Un responsable de la Guàrdia Civil de Berga va reunir-se amb l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i amb el president de la Patum Infantil, Sergi Montaner, per reiterar que cap membre de la comparsa dels Àngels podia tenir menys de 10 anys. Les sancions per incomplir la normativa podrien anar des dels 30.000 als 300.000 euros. Davant d'això, aquest divendres els fuets de les Maces esclataran en l'espai de ball sense que hi hagi els Àngels a la rotllana i, un cop amb el foc apagat, es farà un passadís perquè els dos angelets puguin arribar al mig de la plaça i fer el seu paper. No és una situació fàcil tampoc per les petites protagonistes, que porten setmanes preparant i assajant el salt de Maces de demà amb tota la il·lusió del món."És absurd que a l'hora de fer d'Àngel se'ls demani que tinguin 10 anys, la nostra interpretació és que són una comparsa de ball i no de foc, aquestes lleis estan pensades per les cases de petards no per tradicions com la nostra", ha explicat ael president de la Patum Infantil, Sergi Montaner.Montaner ha lamentat que "cap polític s'ha mullat per adaptar la normativa del foc". Des de la Patum es demana que la llei europea s'adapti a Catalunya, reduint l'edat límit. Montaner ha explicat que amb l'exconseller de Cultura Lluís Puig s'havia aconseguit un compromís que, després que ell hagués de marxar a l'exili, no ha acabat prosperant. "Els polítics catalans i de l'Estat podrien contrarestar l'actual normativa del foc. És vergonyós i un signe d'hipocresia que vinguin al balcó a veure la Patum, i després marxin de Berga, sense que s'hagi canviat una llei com aquesta", ha reiterat el president de la Patum Infantil.Per a Montaner, la Patum Infantil és una peça importantíssima de la Patum i un dels motius pels quals es va atorgar a la festa l'any 2005 la consideració de Patrimoni Oral i Immaterial per la Unesco. "A València s'han mogut, hi ha nens de 4 anys que participen a les festes, però aquí això no ha passat", ha explicat Montaner.Sergi Montaner ha assenyalat també que les sancions que preveu la normativa del foc serien "inassumibles" per la Patum Infantil. "Ens destrossaria com a entitat", ha dit.L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha defensat també, en declaracions fetes ahir abans que es donés a conèixer aquesta incidència amb els Àngels de la Patum Infantil, que és necessari que s'adapti la normativa del foc a la Patum i a la resta de festes que tenen la seva pròpia idiosincràcia, i que des de Berga es continuarà reivindicant perquè s'actuï en aquest sentit.