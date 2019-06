A presó un detingut per tres atracaments amb una pistola falsa en un casino de Castelldefels

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local van arrestar dilluns a un home de 33 anys com a presumpte autor de tres atracaments amb una pistola simulada a un saló de jocs de Castelldefels i el jutge va decretar el seu ingrés a la presó provisional. En un comunicat, els Mossos han informat que el sospitós va ser arrestat dilluns per presumptes delictes d'obstrucció a la justícia i robatori amb violència i intimidació, però que la investigació va començar el 25 de maig després d'un robatori a la sala de jocs a l'hora del tancament.L'autor duia una bossa de plàstic al cap i va intimidar una treballadora amb una suposada arma de foc per emportar-se el diners de la recaptació, i els investigadors de Mossos el van identificar i el van detenir el dijous 6 de juny, quan presumptament anava a realitzar un segon atracament en el mateix casino.A l'hora de registrar-lo, van trobar l'arma simulada usada en els atracaments, i el sospitós va passar una primera vegada a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs, però el 16 de juny els agents van tenir coneixement que s'havia produït un nou atracament amb el mateix modus operandi.L'arrestat presumptament va intimidar una treballadora amb una arma de foc simulada en el mateix establiment i va amenaçar a dos testimonis perquè canviessin la seva versió dels fets, de manera que els investigadors van instruir noves diligències per presumpta obstrucció a la justícia.Agents municipals el van arrestar dilluns amb un requeriment policial a Castelldefels i el jutge va decretar el seu ingrés a la presó, a més d'una mesura cautelar d'allunyament dels testimonis.

