La Fiscalia s'oposa a què el Suprem pregunti a la justícia europea sobre la immunitat de Junqueras

La fiscalia del Tribunal Suprem s'ha oposat a què l'organisme plantegi una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), a Luxemburg, sobre l'abast de la immunitat d'Oriol Junqueras i pel fet que el tribunal no el deixés sortir a recollir l'acta i acatar la Constitució. El ministeri públic defensa que "els privilegis i immunitats" dels eurodiputats són aplicables "un cop s'adquireix la plena condició de membre del Parlament Europeu" -això seria en el ple del 2 de juliol- i quan es troba el parlament en període de sessions.El ministeri públic, per tant, també demana al tribunal que rebutgi el recurs de súplica presentat per la defensa de l'expresident perquè entén que la decisió que va prendre el Suprem de prohibir-li la sortida és encertada i ajustada a dret. Ara faltarà que es posicioni el tribunal després d'escoltar la postura de la fiscalia.Diumenge passat, la defensa de l'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va presentar un recurs de súplica davant del Tribunal Suprem en què li demanava que suspengués la prohibició d'anar al Congrés a recollir la seva acta d'eurodiputat de forma cautelar i elevés "urgentment" una consulta al TJUE perquè es pronunciï sobre el cas.El text del recurs esgrimia tant que Junqueras ja va poder anar al Congrés quan es van constituir les corts espanyoles com que l'impediment d'anar-hi ara és una "vulneració de drets fonamentals".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor