ERC madura l'abstenció a la investidura de Sánchez

ERC dona per feta les crítiques d'una part de l'independentisme si s'absté, però hi ha qui recorda que va guanyar unes eleccions apel·lant al pragmatisme, el diàleg i el no bloqueig

Tenir incidència en la governabilitat d'Espanya. Aquesta és l'estratègia que es cou a la sala de màquines d'ERC i que pot tenir efectes visibles si fructifica en els pròxims dies. Els republicans busquen que la seva contundent victòria a les eleccions del 28 d'abril no sigui estèril i tingui una translació visible al Congrés dels Diputats. I el primer episodi clau en aquesta etapa és la investidura de Pedro Sánchez. Els republicans ja han dit que no la bloquejaran i la decisió d'abstenir-se -gest clau perquè el líder del PSOE tingui via lliure per revalidar el càrrec amb la suma de la moció de censura- està sent madurada per la direcció, que previsiblement afrontarà el debat per tancar la decisió la setmana que ve.Ser elegit amb la connivència dels independentistes és l'opció que més incomoda Pedro Sánchez. Amb Navarra Suma i Coalición Canaria ja no hi pot comptar després dels pactes territorials i preferiria ser investit amb els vots de Podem i una abstenció de Ciutadans o de PP per no haver de dependre de l'amalgama de partits que van fer possible la moció de censura. El president espanyol ha tornat a insistir aquest dijous a Albert Rivera que no se situï en una posició de bloqueig però, de moment, el líder de Cs segueix apostant per intentar liderar el bloc de la dreta. La intenció de Sánchez és fixar data d'investidura com a mesura de pressió i abocar tothom a retratar-se. Però un moviment dels independentistes en el pròxims dies podria acabar definint la geometria de la investidura.Els republicans van guanyar les eleccions espanyoles a Catalunya per primera vegada en la seva història onejant la bandera de l'independentisme dialogant i buscant ser influents amb els seus 15 diputats. Davant la investidura de Pedro Sánchez tindrien ara dues possibilitats. La primera, oposar-se en rotund i votar-hi en contra al·legant que els socialistes no han fet cap gest per avançar en el diàleg i desfer la judicialització del conflicte tot assumint el risc que, si el líder del PSOE no té prou suport, la situació pot acabar derivant en unes noves eleccions. La segona, que és la que està guanyat més pes, facilitar que es formi govern amb una abstenció a la investidura i situar-se, almenys en l'arrencada de la legislatura, en l'epicentre de l'aritmètica per decantar decisions del govern.La gestió de la decisió, que fonts coneixedores expliquen que Oriol Junqueras té clara, és la que està dirimint-se ara. Veus de la direcció admeten que l'abstenció és, efectivament, la possibilitat que s'està obrint pas, tot i que recorden que a hores d'ara no s'ha pres encara cap decisió formal i que hi ha certa recança pel fet que Sánchez ni tan sols s'hagi volgut reunir amb els republicans com a guanyadors dels comicis. Per tant, el com s'explica i s'argumenta el vot i quan són dues qüestions clau. De moment, serà la setmana que ve, ara que ja s'han tancat els pactes municipals, quan la cúpula d'ERC afrontarà aquesta carpeta. El PSOE situa la investidura en la primera quinzena de juliol.La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, i el número dos dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián, segueixen mantenint contactes . Els socialistes no es volen tancar cap porta malgrat que aquesta sigui la menys desitjada. El dirigent republicà ha tornat a insistir en els dos grans leitmotivs de la campanya: ni bloquejaran la investidura ni donaran xecs en blanc a Sánchez. Ja abans de les eleccions del 28 d'abril Junqueras va deixar clar que el seu partit no posaria "condicions impossibles", fet que significa no renunciar al referèndum però tampoc posar-lo, d'entrada, com a condició sine qua non per avalar Sánchez a la Moncloa.ERC és conscient de la falta d'èpica que suposa negociar la investidura de Pedro Sánchez i les crítiques que pot rebre per part d'un sector de l'independentisme a les portes de la sentència del Tribunal Suprem. Especialment si Junts per Catalunya actua de forma diferent. Però el partit de Junqueras busca liderar i consolidar una estratègia que vagi més enllà del curt termini. Al cap i a la fi, no hi ha alternativa a un govern del PSOE i l'opció que més incomoda el president en funcions és revalidar el càrrec gràcies als republicans. A la seu de Calàbria hi ha qui demana agafar les regnes de la situació i marcar el pas per no veure's abocats in extremis a actuar a remolc per evitar unes noves eleccions.Caldrà veure ara amb quin calendari treballa ERC. Davant d'un Pablo Iglesias dubitatiu i insatisfet amb la proposta de participar en el govern només amb càrrecs intermedis i un Rivera enrocat amb pressions internes, que ERC anunciés primer l'abstenció marcaria l'agenda i avançaria fins i tot a Podem. A risc, això sí, d'encaixar les crítiques del sector de l'independentisme partidaris de la no col·laboració ni amb la investidura ni amb el govern PSOE. Al marge de crítiques, dins dels republicans hi ha qui demana una reflexió: es va guanyar una campanya apel·lant al pragmatisme i al diàleg; ara, diuen, no tindria sentit que la seva acció fos "més emocional que racional".

