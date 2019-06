Demanen fins a 15 anys de presó pels aldarulls arran de la mort d'un manter el 2015 a Salou

La pancarta en record de Mor Sylla a la plaça de la Pau de Salou, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Els aldarulls ocasionats arran de la mort de Mor Sylla, el manter que es va precipitar des d'un balcó durant un operatiu policial a Salou (Tarragonès) l'agost del 2015, continuen pendents de judici. Els processats són catorze persones d'origen senegalès, pels quals la fiscalia demana penes que sumen 130 anys de presó -oscil·len entre els sis i els quinze anys-. El mes que ve l'Audiència de Tarragona ha convocat les parts perquè explorin una possible conformitat que evitaria l'obertura del judici oral. Els aldarulls van deixar 36 lesionats -30 dels quals agents dels mossos-, van comportar el tall de la circulació ferroviària durant tot el dia, múltiples danys materials en vehicles i negocis propers, i quantioses pèrdues econòmiques. La fiscalia reclama indemnitzacions de prop de 170.000 euros.El ministeri públic acusa els processats de posar-se d'acord amb el propòsit "d'alterar la pau pública" després de la mort del compatriota l'11 d'agost del 2015. La reacció es va produir a partir de les vuit del matí davant l'immoble on vivia el manter. Desenes de persones es van concentrar a la plaça de Sant Jordi "i van llençar massivament pedres, pals i mobiliari urbà" a la línia policial que protegia la comitiva judicial, els serveis funeraris i els agents encarregats dels registres domiciliaris.Cap a dos quarts de dotze del migdia es va ordenar una càrrega policial dels Mossos d'Esquadra per desallotjar la plaça, atès que uns 200 concentrats impedien la sortida de la comitiva i del furgó de la funerària amb el cadàver. Mentre un grup de persones atacava el vehicle funerari i feria el conductor, la resta d'acusats i terceres persones "colpejaven i atacaven els agents que es trobaven de servei, disposats en línies policials per a contenir la multitud", segons la fiscal.Alhora, el ministeri públic relata que els manifestants van tallar el trànsit ferroviari a l'altura del pas a nivell del carrer Barcelona, aproximadament entre quarts de dotze del migdia i fins a les deu de la nit. Els individus van arrencar les barreres, van malmetre els cables de comunicacions, van col·locar contenidors d'escombraries com a obstacles al mig de la plataforma i van posar grans pedres al damunt dels raïls que haurien pogut fer descarrilar els combois.Es van veure afectats 32 trens de servei públic amb 3.835 viatgers, amb retards mitjans de 120 minuts, i 25 trens de servei comercial amb 4.169 viatgers, amb retards mitjans de 150 minuts. En conjunt, els trens de Renfe van acumular prop de 4.000 minuts de retard i es van haver de suprimir cinc serveis. Els plans alternatius per carretera van suposar un cost d'uns 78.147 euros, mentre que els danys ocasionats a les vies es van valorar en prop de 72.500 euros.El ministeri fiscal afegeix que els processats van aconseguir el propòsit de malmetre vehicles policials, mobiliari i tallar el tràfic ferroviari i de vehicles en diversos carrers de Salou mitjançant "el llançament de contenidors i llambordes, arrencant papereres, incendiant contenidors i llançant cadires, taules, para-sols i suports de ferro pesat que s'anaven trobant al seu pas". També van ocasionar danys en establiments comercials, i van agredir vianants i agents de policia.En concret, uns 30 agents dels Mossos d'Esquadra van resultar lesionats en el dispositiu. Els processats i altres persones no identificades els van agredir amb cops de puny, pals de fusta, branques, ampolles, pedres, rajoles, llambordes i altres objectes contundents. "Que et mato" o "a nosaltres ens és igual; si morim, morim tots" són algunes de les expressions que proferien els manifestants als efectius policials, a qui acusaven d'haver matat el manter senegalès.A més, quan la plaça va ser desallotjada i el furgó funerari va poder emprendre la marxa custodiat per un vehicle dels Mossos, els concentrats van llençar diverses pedres, una de les quals va fracturar el parabrisa davanter del vehicle funerari i va ocasionar danys per valor de 1.800 euros. A més, dos dels processats van obrir la porta del conductor i van colpejar-lo amb una pedra a la cara.Els manifestants també van agredir persones que intentaven calmar els ànims, i alguns ciutadans que es trobaven al seu pas. Cinc vianants van acabar amb lesions, la majoria després de ser empesos a terra. A més es van malmetre ciclomotors i turismes, i es van trencar portes i aparadors de comerços. La terrassa d'un bar va quedar literalment "arrasada", ja que va patir danys en un televisor, cinc rètols, sis para-sols, catorze taules i 33 cadires, entre d'altres. Mig centenar de negocis van patir danys i pèrdues derivades d'haver d'abaixar la persiana. Les estimacions xifren l'impacte en més de 52.000 euros.Altres individus van trencar els vehicles dels cotxes patrulla, van punxar-los les rodes i van llençar-los pedres, fins i tot quan hi havia agents a dins. En conjunt, van quedar malmesos una vintena de vehicles. Els danys es van taxar en 7.200 euros i les reparacions van pujar a 16.725 euros. L'Ajuntament de Salou va xifrar els danys ocasionats al mobiliari urbà i les despeses derivades de la neteja del lloc en 9.056 euros. A més, els agents municipals van fer hores extraordinàries per un import de 8.514 euros, que el consistori també reclama.Els incidents van obligar els Mossos a activar mecanismes de medicació amb el col·lectiu senegalès, que exigia per desbloquejar el tall ferroviari que es deixés sense efecte la detenció d'algunes persones que havien protagonitzat aldarulls. Fins i tot, el cònsol del Senegal va ser "objecte d'atacs tumultuaris per part d'aquells amb qui parlava". Els manifestants van acabar la protesta quan se'ls va comunicar i demostrar la posada en llibertat dels arrestats cap a les nou del vespre.La fiscalia demana per a cadascun dels catorze investigats sis anys de presó per un suposat delicte de desordres públics amb instruments perillosos i actes de violència perillosos amb motiu d'una manifestació. A més, per a alguns processats demana penes addicionals d'entre dos i quatre anys de presó per diversos delictes d'atemptat contra els agents de l'autoritat, danys o lesions amb instrument perillós, entre d'altres. Dos processats també s'enfronten a set anys de presó perquè els van enxampar amb dos còctels Molotov que havien preparat amb dues ampolles de vodka per atacar els agents, però que no van arribar a llançar. Tot i això, per a dotze d'ells el ministeri públic planteja substituir-los la pena privativa de llibertat per l'expulsió de l'Estat durant nou anys.En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia demana que els processats indemnitzin solidàriament i conjunta la companyia ferroviària, l'Ajuntament de Salou, el conductor del vehicle funerari i la seva empresa , els agents lesionats, les empreses de rènting dels vehicles dels Mossos, empresaris de la zona i ciutadans lesionats. La suma a pagar s'enfila als 170.000 euros.El 19 de juliol l'Audiència de Tarragona ha convocat les parts per tal de sotmetre els fets a una possible conformitat que evitaria l'obertura de judici oral. En cas que no hi hagi acord, la fiscalia ja ha plantejat demanar que compareguin uns 130 testimonis entre els quals hi ha policies, veïns i comerciants, entre d'altres. La companyia Renfe, l'Ajuntament de Salou, l'Advocat de l'Estat i la Lletrada de la Generalitat, en representació del Departament d'Interior, figuren entre les parts personades en la causa.El consistori s'adhereix a les pretensions de la fiscalia, però subratlla que els aldarulls van provocar un dany "inquantificable" a la ciutat tenint en compte que van passar en "una època de màxima concurrència turística". Per la seva banda, la Generalitat demana cinc anys de presó per delictes públics agreujats i quatre anys i mig per un delicte d'atemptat contra els agents, a més d'una multa pels delictes lleus de lesions.Mor Sylla va morir en el marc d'un dispositiu dels Mossos d'Esquadra contra el top manta. L'octubre passat l'Audiència de Tarragona va ratificar que l'home es va precipitar pel balcó de casa seva quan pretenia fugir dels agents i va ratificar l'arxivament de la causa. El jutjat d'instrucció ja va considerar que la mort era accidental i que no es podia atribuir a l'acció de cap efectiu policial.

