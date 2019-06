Els Mossos d'Esquadra detenen dos membres del CDR Alt Urgell per la vaga del 21-F

Els Mossos d'Esquadra han detingut, aquest dijous, a dos membres del CDR Alt Urgell al seu domicili i al seu lloc de treball respectivament acusats de delictes en el marc de la vaga del 21-F. Els agents els han conduit a la comissaria de la Seu d'Urgell i s'espera que aquesta tarda siguin traslladats al Jutjat per declarar. Tres persones més, totes militants de la CUP de l'Alt Urgell, estan en cerca i captura, per aquests mateixos fets.Als encausats se'ls acusa de delictes de desobediència, resistència, desordres públics i atemptat a l'autoritat per la seva participació en la vaga general del 21 de febrer. Des de la Plataforma de suport als encausats asseguren que cap d'ells havia estat identificat ni detingut durant la jornada. Tots ells són històrics activistes dels moviments socials de la ciutat.

