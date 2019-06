Macrooperació policial contra el tràfic de drogues al Raval

Macrodispositiu policial contra una organització criminal dedicada al narcotràfic. Els investigats són venedors ambulants de begudes i la seva estructura criminal, que actuen al Front Marítim de Barcelona i a Ciutat Vella pic.twitter.com/6iMQvdFIIo — Mossos (@mossos) June 20, 2019

Més de mil agents dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Nacional participen aquest dijous a la tarda en una macrooperació contra el tràfic de drogues al Raval. Segons els cossos de seguretat, l'organització està formada en bona part per venedors ambulants de begudes d'origen paquistanès. La xarxa criminal actua al Front Marítim de Barcelona i a Ciutat Vella. En el marc de l'operació els tres cossos policials preveuen fer 35 escorcolls a domicilis, magatzems i narcopisos del Raval.Segons fonts pròximes al dispositiu, en el context de la venda de llaunes a turistes els investigats també els oferien tot tipus de drogues, entre les quals fàrmacs de caire sexual com ara Viagra. Els llauners acostumaven a dur el material a sobre, però també oferien als possibles compradors la possibilitat d'anar-ne a buscar a diferents pisos del Raval. En paral·lel, la xarxa també distribuïa heroïna entre una clientela fixa formada per toxicòmans locals.Aquesta és la segona macrooperació que la policia duu a terme contra el tràfic de droga al Raval en els darrers mesos. La primera va tenir lloc l'octubre del 2018. En aquell moment també es van fer una quarantena d'entrades i escorcolls a pisos i locals del barri barceloní. El dispositiu va acabar amb 55 detinguts.

