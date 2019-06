La Junta Electoral deixa vacants les places de Puigdemont, Comín i Junqueras com a eurodiputats

La Junta Electoral Central (JEC) ha rebutjat per unanimitat la petició de l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, perquè doni per vàlida una fórmula d'acatament efectuada davant una autoritat notarial de Bèlgica que permeti l'expresident català anar al Parlament de la UE. Fonts de la Junta han informat, segons diversos mitjans que citen l'Agència EFE, sobre aquesta decisió adoptada per unanimitat, per la qual cosa avui mateix la JEC comunicarà al Parlament Europeu la llista d'eurodiputats electes que ja compten amb la credencial corresponent perquè puguin assistir i adquirir la condició plena a la sessió constitutiva del 2 de juliol a Brussel·les.També, la Junta informarà al Parlament Europeu que tres dels eurodiputats electes en els comicis del 26 de maig no tenen la credencial, i són Antoni Comín i Carles Puigdemont, tots dos exiliats, i Oriol Junqueras, en presó preventiva per estar acusat d'un possible delicte de rebel·lió, entre d'altres, amb motiu del referèndum de l'1-O.Cap dels tres ha acatat la Constitució de manera "incondicionat" ni presencialment, com exigeix la llei orgànica del règim electoral General (LOREG) i diferents resolucions i acords de la Junta. Per tot això, la JEC informarà al Parlament Europeu que d'acord amb la legislació "interna", ni Puigdemont ni Comín ni Junqueras poden ser eurodiputats de moment, han recalcat les fonts consultades.Cinquanta electes van acatar la Constitució dilluns passat i la JEC va avalar les fórmules que van utilitzar per a això, inclosa la de la representant d'ERC Diana Riba, que va esmentar als "presos polítics". A la reunió posterior de la Junta, encara que hi va haver dubtes i posicionaments en contra, la majoria dels integrants la va avalar.

