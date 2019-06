Valls és el més pobre dels líders municipals a Barcelona, segons la seva declaració de béns

Josep Bou, al ple de constitució de l'Ajuntament de Barcelona Foto: Adrià Costa

El cap de files del PP de Barcelona, Josep Bou, és el líder dels grups municipals de Barcelona més ric, mentre que el de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, és el que menys béns ha declarat . Així es després de la declaració de béns que han presentat a l'Ajuntament de Barcelona i que s'han fet públics al web de transparència.Pel que fa al líder de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, no declara tenir cap pis ni vehicle en propietat. Pel que fa a comptes bancaris, en declara dos de la seva titularitat, un amb 13.000 euros a CaixaBank i un altre amb poc més de 2.000 a BNP-Paribas. No apareix cap informació relacionada amb els 20.000 euros al mes que Valls va cobrar d'empresaris els mesos previs a les eleccions. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha declarat tenir tres comptes bancaris. Dos a la Caixa d'Enginyers amb poc més de 30.000 euros, i un de compartit al BBVA amb 2.800 euros. Colau no té ni cap pis ni cap vehicle en propietat.Per la seva banda, el cap de files d'ERC a l'Ajuntament, Ernest Maragall, ha declarat tenir el 50% d'una casa a Bellver de Cerdanya, d'un pis a Barcelona del qual deu 54.000 euros, i un pis a Sant Vicenç de Montalt. Pel que fa als dipòsits bancaris, ha informat que disposa tres comptes compartits, dos a CaixaBank i un altre a Caixa d'Enginyers, amb 22.400 euros, i un pla de pensions a CaixaBank amb 36.258 euros.El número 1 de JxCat, Quim Forn, en presó preventiva a Soto del Real, ha declarat tenir la meitat d'un pis a Barcelona, del qual deu 67.000 euros, i tres comptes corrents. Dos d'aquests, n'és titular del 50%, amb 17.000 euros, i un altre és un pla de pensions on hi té gairebé 40.000 euros.El líder del PSC al consistori Barcelona, Jaume Collboni, ha inclòs en la seva declaració de béns dos habitatges en propietat a la capital catalana, dels quals acumula més de 411.000 euros de deute, i una plaça d'aparcament a la ciutat. També té en propietat dos vehicles i un compte bancari a CaixaBank amb 5.000 euros. A més, declara tenir 405 accions a l'empresa Agenda Pública SL.Bou ha declarat ser administrador únic de dues empreses, una de les quals amb un valor de 2 milions d'euros i una altra de 6,4 milions d'euros. Ha declarat tenir el 50% d'un pis a Cerdanyola del Vallès, el 100% d'una plaça d'aparcament a Barcelona i un vehicle. Pel que fa a la participació en empreses, ha declarat tenir 8,5 MEUR en accions de quatre companyies: Jaime Bou SAU, Bahia Franc SL, Molí del Rog SA i Exclusivas JB SA.La primera empresa es dedica a l'elaboració i venda de pa i pastisseria industrial, i la segona és una promotora immobiliària, de les quals n'és administrador únic i té un sou brut anual entre les dues d'uns 70.000 euros. En la seva declaració de béns, ha dit tenir tres comptes bancaris al Banc Santander, dos d'ells compartits, on hi té uns 3.400 euros. El tercer és un pla de pensions amb 8.600 euros.

