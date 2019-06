Alerten que les víctimes de violència masclista pateixen «descrèdit» als jutjats

Especialistes alerten que un dels àmbits on les dones víctimes de violència masclista senten "més descrèdit del seu testimoni" és el judicial. Aquesta és una de les conclusions de l'informe '10 anys de trajectes de dones en situació de violència masclista: itineraris, vivències i relats', que ha elaborat l'entitat Tamaia i que s'ha presentat a l'Institut Català de les Dones aquest dijous."Encara falta avançar molt" en l'atenció a les dones que pateixen violències masclistes perquè quan demanin ajuda, "se sentin escoltades, recolzades i puguin obtenir una reparació del dany", ha afirmat la presidenta de l'entitat, Beatriu Masià, que ha recordat que Catalunya és un dels llocs on menys ordres d'allunyament es concedeixen. Per això demana més finançament, sobretot per formar els òrgans judicials, i que es tingui en compte "el gran capital de saviesa" de les dones que han patit violència masclista a l'hora de dissenyar les polítiques d'aquest àmbit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor