No hi havia antecedents de violència masclista entre la dona de Terrassa i el seu assassí confés

El jutjat de violència de Terrassa té oberta una causa per la mort violenta de Mònica Borràs a mans de qui va ser la seva parella. El magistrat va ordenar dimecres l'aixecament del cadàver que es va trobar sota elements de construcció de l'habitatge que compartien. Els Mossos d'Esquadra continuen inspeccionant el lloc i dos forenses especialitzats en tractament d'ossos estan recuperant les restes per protegir la integritat del conjunt del cos i poder practicar la necessària autòpsia. La causa està sota secret. No s'ha practicat cap reconstrucció fins ara.



Els Mossos han tornat a portar aquest dijous el detingut al domicili dues vegades. L'home va confessar el crim dimecres un cop es va localitzar el cos. A més dels forenses, també hi treballa la policia científica. Mònica Borràs, de 49 anys, va desaparèixer el 7 d'agost de l'any passat i la mateixa policia catalana va fer circular un missatge a través de Twitter demanant ajuda per trobar-la, com fa habitualment amb els desapareguts. Entre la dona desapareguda de Terrassa el passat mes d'agost (Mònica Borràs) i el seu assassí confés (Jaume Badiella) No hi havia antecedents judicials de violència masclista, segons ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).El jutjat de violència de Terrassa té oberta una causa per la mort violenta de Mònica Borràs a mans de qui va ser la seva parella. El magistrat va ordenar dimecres l'aixecament del cadàver que es va trobar sota elements de construcció de l'habitatge que compartien. Els Mossos d'Esquadra continuen inspeccionant el lloc i dos forenses especialitzats en tractament d'ossos estan recuperant les restes per protegir la integritat del conjunt del cos i poder practicar la necessària autòpsia. La causa està sota secret. No s'ha practicat cap reconstrucció fins ara.Els Mossos han tornat a portar aquest dijous el detingut al domicili dues vegades. L'home va confessar el crim dimecres un cop es va localitzar el cos. A més dels forenses, també hi treballa la policia científica. Mònica Borràs, de 49 anys, va desaparèixer el 7 d'agost de l'any passat i la mateixa policia catalana va fer circular un missatge a través de Twitter demanant ajuda per trobar-la, com fa habitualment amb els desapareguts.

El nou govern de Terrassa ha fet un minut de silenci aquest migdia de rebuig al crim de Mònica Borràs. En el que ha estat el primer acte del nou govern de Tot per Terrassa i ERC-MES, l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, ha expressat que estan "consternats, tristos i indignats pel presumte cas de feminicidi a la ciutat". Ballart ha explicat que l'Ajuntament ha activat el protocol de dol però que les mesures concretes les posaran en marxa quan la policia catalana confirmi el crim.Entre d'altres, es decretaria un dia de dol i se suspendrien tots els actes institucionals, les banderes de l'ajuntament i els edificis municipals onejarien a mig pal i amb un crespó negre i també es mantindria un minut de silenci a l'inici de tots els actes institucionals durant tres dies.Per trobar les restes del cos, han fet servir el sistema de georadar, també anomenat radar de penetració de terra (GPR) o radar inferior es fa servir per a investigar o detectar objectes per sota del nivell del terra. Funciona amb ones electromagnètiques i pot arribar a localitzar objectes fins a 5 km de profunditat. El sistema genera imatges del subsòl i detecta els canvis en les propietats electromagnètiques dels materials enterrats.La mateixa tecnologia va ser utilitzada, per exemple, a l'Àrtic per a determinar el gruix del glaç i poder avaluar així si un avió podia aterrar-hi al damunt. Un GPR també es fa servir per a investigar les propietats de les capes del sòl. En els darrers 70 anys, n'han augmentat considerablement les aplicacions, per exemple, en geofísica.Tot i que de moment no han transcendit més dades sobre el cadàver, tot apunta que podria ser el de la desapareguda. Els investigadors veuen en aquest cas un rerefons criminal i la causa està sota secret d'actuacions.Per la seva banda, col·lectius feministes de la ciutat han convocat una concentració per aquest dijous a les 20h davant de l'Ajuntament de Terrassa per rebutjar el presumpte feminicidi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor