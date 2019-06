Foment veu «totalment irracional i anacrònica» la crida de l'ANC al consum estratègic

Foment del Treball considera "totalment irracional" i "anacrònica" la crida de l'ANC a les empreses a inscriure's en un registre de companyies "deslligades de les pressions" de l'Estat en el marc d'una campanya de 'Consum Estratègic' presentada aquest dijous. En declaracions a la premsa, el president de Foment, Josep Sánchez-Llibre, ha assegurat que l'Assemblea promou "un boicot a les empreses catalanes" per motius "ideològics" i que això "va en contra dels ciutadans de Catalunya, els consumidors, les empreses, la cohesió social i el creixement econòmic"."Barrejar consum i política és un error gravíssim", ha dit Sánchez-Llibre, advertint que no es pot "permetre des de cap punt de vista". Segons ha assegurat el seu president, Foment utilitzarà "totes les eines i mecanismes" a la seva disposició per "lluitar contra aquesta decisió".Tot i que Sánchez-Llibre ha evitat concretar quines mesures podria impulsar exactament Foment per contrarestar la campanya de l'ANC, ha dit que vol enviar un "missatge de tranquil·litat" a les empreses. "És un plantejament anacrònic, de segles passats", ha dit el president de Foment, descrivint la patronal com "la casa gran de les empreses" de Catalunya i de les que venen aquí.

