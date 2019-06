Rivera assegura tenir l'aval de Macron als pactes de Cs que inclouen Vox

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat que el govern d'Emmanuel Macron "dóna suport" als seus pactes a Madrid i Andalusia , on el PP i Cs governaran gràcies als vots de Vox. Preguntat per les crítiques de la secretària d'Estat francesa d'Afers Europeus per les aliances amb l'extrema dreta, Rivera ha explicat que el seu partit ha parlat "directament" amb l'Elisi i que París els ha dit "tot el contrari"."Ens han felicitat per Andalusia i pels pactes que hem aconseguit fins ara", ha afirmat a la seva arribada a Brussel·les per la reunió del grup liberal europeu. Segons ell, els seus companys de partit a Europa "coneixen" aquest acord i "l'aplaudeixen". "És una bona notícia per als liberals que hi hagi un partit liberal de govern al sud d'Europa per primer cop", ha defensat. Rivera ha tornat a negar cap relació amb Vox assegurant que "la capital serà governada per Ciutadans i el PP".El líder de Ciutadans ha reiterat que està "molt tranquil" per no haver donat suport a l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau a qui ha acusat de ser "independentista" i "populista". Un dia després que el regidor de Barcelona pel Canvi carregués contra Rivera per les seves estratègies polítiques, aquest ha reivindicat que el seu partit "fa més d'una dècada i no un quart d'hora" que lluita "contra el separatisme a Catalunya" i saben que la figura de Colau és "antagònica" al que Cs representa."Estic molt tranquil que els meus votants no vegin que els seus vots van a parar a una senyora que penja llaços grocs", ha dit.

