Càritas alerta que la desigualtat es manté malgrat la sortida de la crisi

Càritas Diocesana de Barcelona va atendre 13.225 llars on viuen 28.080 persones el 2018, un 9% més que el 2017. Les principals problemàtiques que preocupen a l'entitat són que el 58% de les persones ateses viuen en llars no dignes i que el 78% de les persones ateses en edat de treballar no té feina i el 16% tenen feines precàries. Pel que fa als primers cinc mesos del 2019, les llars ateses han crescut un 10% més, així com també han augmentat les llars formades per persones soles i en exclusió residencial. El 71% de les persones ateses en aquest moment són d'origen estranger no comunitari, principalment del Marroc, Hondures, Colòmbia, Perú, Veneçuela i Bolívia. El director de Càritas de Barcelona, Salvador Busquets, ha reclamat més voluntat i col·laboració amb les administracions.Pel que fa a les llars ateses el 2018, augmenten les que estan formades per persones soles. El 52% de les llars ja les havien atès en anys anteriors i un 57% de les persones ateses són dones. Per edats, els adults són el 51%, menors d’edat el 24%, joves el 18% i gent gran el 7%. Les llars ajudades en el 45% dels casos són d’una persona sola, el 34% hi ha una parella amb fills, el 15% són llars monoparentals, el 9% parents que viuen junts i el 7% són de parelles sense fills. Les dades de la Memòria 2018 de Càritas Barcelona de Barcelona que s'han presentat aquest dijous fan referència al territori que pertany a l'Arquebisbat de Barcelona.El director de l'entitat, Salvador Busquets, ha destacat que la desigualtat es manté i que és una "ferida" més gran que als països de l'entorn. També ha dit que l'ascensor social "està averiat" perquè els menors que viuen en famílies en situació de pobresa tenen el doble de probabilitats de patir situacions de pobresa o privacions materials en l'etapa adulta. Busquets també ha alertat que la precarietat laboral s'ha convertit en un factor d'exclusió i ha dit que el 45% dels aturats fa més d’un any que no troben feina i els contractes de set dies han passat del 15 al 27% en deu anys.El 36% de les persones de la Diòcesi de Barcelona viuen dificultats relacionades amb l'exclusió residencial, ha destacat Busquets. Totes les formes de llar no digna augmenten, el relloguer passa del 23 al 28%, l’acolliment del 6 al 9%, les persones sense habitatge del 5 al 8% i les entitats socials del 8 al 9% de les ateses. Finalment, Busquets ha dit que la protecció social és insuficient, les prestacions són insuficients en quantia i durada, i a Espanya la despesa en protecció social és del 20% de la mitjana europea, i en família i infància és el 55% de la mitjana europea.Les reclamacions de Càritas són moltes. Busquets ha demanat un pacte municipal per dotar de recursos els serveis socials, i facilitar l'empadronament. També ha demanat un pacte municipal o supramunicipal per l'habitatge i plans específics d'ocupació pels col·lectius més vulnerables amb un acompanyament adequat. Ha reclamat canvis legislatius perquè les persones ocupades en el servei domèstic tinguin protecció social complerta i millorar la gestió de la renda garantida. La principal demanda a l'administració és "més voluntat i col·laboració".

