ERC admet nous contactes amb el PSOE i insisteix que no bloquejarà la investidura

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha reconegut aquest dijous que la formació ha mantingut nous contactes amb el PSOE després de la trobada que ell mateix va tenir amb la seva homòloga socialista, Adriana Lastra, la setmana passada. Rufián també ha reiterat que Esquerra no bloquejarà la investidura de Pedro Sánchez, però tampoc li donarà un "xec en blanc".Així ho ha explicat en declaracions al Congrés, on ha subratllat que és "bo" que el PSOE i ERC parlin i "sa" que se sàpiga. "Les converses segueixen dins de la normalitat, que dos portaveus parlin és bo", ha comentat.Segons ha explicat Rufián, en aquestes converses es parla "sobretot" del "bloqueig o el no bloqueig" a la designació de Sánchez. I, en aquest sentit, ha remarcat que la seva intenció no és "bloquejar res" i "equilibrar" aquesta posició amb la de no donar "un xec en blanc". A més, ha indicat que intentaran coordinar el seu vot en la investidura amb el d'EH Bildu, en virtut de l'acord de col·laboració que tenen els dos partits.Per Rufián, la pregunta ara "no és tant què farà ERC amb el PSOE, sinó que farà el PSOE amb ERC o amb Catalunya". I ha insistit que Esquerra, per part seva, no posarà "línies vermelles", "condicions" ni "sogues al coll" perquè són "molt negatives"."Cal parlar, negociar i dialogar de manera discreta i determinada, sense trampes, i això és el que estem intentant", ha confessat. Preguntat per si segueixen demanant la celebració d'un referèndum, Rufián ha recalcat que el que reclamen és que no els demanin que es neguin a si mateixos.Així, ha defensat que el que és convenient és "establir punts de diàleg i negociació" perquè "cadascú defensi els seus ideals" i que, a més de contactes bilaterals, se n'estableixin d'altres de "multilaterals" seguint l'exemple de les reunions celebrades al Palau de Pedralbes entre membres dels Governs central i català.Rufián ha admès que a ERC no li ha agradat el que ha passat a l'Ajuntament de Barcelona on Ada Colau ha estat reelegida amb els vots del PSC i pels vots de la plataforma liderada de Manuel Valls, però ha assenyalat que mai van posar com a condició per negociar que l'alcalde fos Ernest Maragall."No ens agrada l'aliança del PSC amb Valls, però era lògic. Cal abaixar una mica el to, tornar a la taula de diàleg i lligar-nos-hi per negociar, sent conscients que la realitat no ajudarà", ha reconegut.

