Rajoy pressiona Cs perquè faciliti la investidura de Sánchez

Mariano Rajoy, expresident del govern espanyol, ha assegurat aquest dijous que "no seria bo" que a Espanya es repetissin eleccions generals i, per això, ha demanat un "esforç" perquè es tanqui "aviat" un Govern estable i amb suport de 176 diputats. Segons ha afegit, un acord PSOE-Cs donaria una "sòlida majoria".Així ho ha plantejat en el Fòrum Premium de l'Atlàntic, on ha destacat que li correspon a Pedro Sánchez "prendre la iniciativa" com a guanyador de les eleccions, recordant que el 2015 va proposar, per exemple, la creació d'una 'gran coalició' PP-PSOE que no va prosperar. Dit això, ha assenyalat que "sigui quina sigui la fórmula", s'ha de conformar un executiu "el més moderat i centrat possible" i basat en la "prudència i disciplina fiscal", controlant el dèficit públic, baixant el deute i sense apujar impostos .Rajoy ha comentat que "hi ha opcions", deixant clar que a Sánchez, amb Podem, "no li arriba" i no seria una "bona decisió" recolzar-se en els partits independentistes, per aquest motiu cregui que el millor és tancar un acord per a quatre anys amb aportacions de tots i on s'expliqui als ciutadans els assumptes que no es podran emprendre fruit de les negociacions."Estem en temps", ha indicat Rajoy, que ha advertit que "una cosa és superar la investidura i una altra poder governar". En aquesta línia, ha admès que "l'ideal" és tancar una investidura amb 176 diputats i un programa de govern que "de tranquil·litat i pugui governar". L'expresident del Govern ha assegurat que una fórmula passaria per algun acord entre PSOE i Ciutadans, que donaria una "sòlida majoria" al futur executiu, però ha admès que sembla "poc probable".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor