Lluís Puig nega desobediència pel «cas Sixena» i diu que mai no ha volgut fugir de la justícia

L'exconseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig, ha declarat aquest dijous per videoconferència al jutjat d'Osca des de Brussel·les com a investigat per un presumpte delicte de desobediència en el "cas Sixena". Tant la Fiscalia com l'Ajuntament de Vilanova de Sixena l'acusen de no haver obeït les ordres judicials per lliurar les 44 peces del monestir de Sixena que hi havia al Museu de Lleida i que finalment es van entregar per l'ordre judicial que va comportar l'entrada de la Guàrdia Civil a l'equipament museístic l'11 de desembre de 2017.Puig ha negat l'acusació i ha volgut deixar clar que ell "mai" ha volgut "fugir" de la justícia. L'advocat de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, ha destacat la "normalitat" d'aquesta declaració ja que les videoconferències judicials entre països europeus són "habituals" i ha afegit que "l'excepcionalitat" va ser que l'Audiència Nacional rebutgés les declaracions a distància de Puig, Clara Ponsatí i Carles Puigdemont per l'1-O que es van demanar per escrit al novembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor