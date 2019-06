Amazon «portarà» Maradona a Sabadell la setmana que ve

Recordes que Maradona va lluir l'arlequinada? Al 1982 se la va intercanviar amb Oswaldo per a Don Balón. #CES1913 pic.twitter.com/wnaYX5qO50 — CE Sabadell (@CESabadell) 12 de desembre de 2013

miren estos rulos! junto a su amigo Osvaldo Dalla Buona y con la camiseta del Sabadell #10rulos pic.twitter.com/M6zk0f39dd — Maradona Retro Pics (@MaradonaPICS) 9 de juliol de 2015

L'estadi de la Nova Creu Alta de Sabadell acollirà la setmana que ve el rodatge de la sèrie que Amazon Prime Video està enregistrant dedicada al futbolista argentí Diego Armando Maradona. El rodatge es farà entre els dies 25 i 28 de juny, i no es permetrà accedir a l'interior de l'estadi mentre duri la gravació.Segons avança el Diari de Sabadell i han confirmat fonts d'Amazon Prime Video a, es tracta del rodatge de la sèrie que repassa la vida d'El Pelusa, des de la seva infància fins l'actualitat. És per això que els actors que donaran vida a Maradona són Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero i Juan Palomino.La producció s'està enregistrant en països com Argentina, Uruguai, Mèxic, Itàlia o Espanya. En el cas de Catalunya, part de l'enregistrament es farà a la Nova Creu Alta, sense que hagi transcendit l'episodi vital concret del futbolista argentí en què se centrarà el rodatge.Va jugar Maradona al Sabadell? La resposta és no, però no és poca la gent que recorda la imatge del futbolista amb la samarreta arlequinada.Concretament, va ser al 1982, quan Maradona va lluir l'arlequinada, després d'intercanviar-la amb Oswaldo Dalla Buona per a la revista Don Balón.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor