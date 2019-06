Torra ofereix a Ximo Puig reunir-se al Palau de la Generalitat o bé a València

Molt Honorable President @ximopuig, les portes del Palau de la Generalitat han estat sempre obertes per a vós. Us reitero la invitació, que cursaré oficialment aquesta vesprada. Tampoc tinc cap inconvenient, ans al contrari, a reunir-me amb vós a València, si ho preferiu. https://t.co/37OlSvApDA — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 20 de juny de 2019

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, assegura que li agradaria reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, però admet que no hi té "cap tipus de relació" des que el president català no va assistir a un acte a Barcelona sobre el Corredor Mediterrani. Al cap d'unes hores, Quim Torra li ha ofert una trobada a Palau o bé a València, on no té "cap inconvenient" per desplaçar-se.Torra i Puig encara no s'han reunit des que el president de la Generalitat va arribar a Palau, fa tot just un any i un mes. El dirigent valencià va revalidar aquest cap de setmana la presidència gràcies a un acord entre els socialistes, Podem i Compromís.En una entrevista a Els Matins de TV3, Puig ha confiat que la situació canviï a partir d'ara. "Espero que en els pròxims quatre anys canviïn les coses i hi hagi una situació de major pragmatisme en les relacions i de superació de fronts que no comparteixo", ha afegit. Sobre la investidura de Pedro Sánchez, ha instat els independentistes a analitzar "la situació que més convé a Catalunya" però ha advertit que el president espanyol no pot acceptar "cap xantatge".Puig ha explicat que Torra va "defugir" d'assistir en aquest acte organitzat per empresaris valencians a Barcelona en favor del corredor mediterrani en el què Ximo Puig hi va anar. I a partir d'aquí, assegura que no té "cap tipus de relació" amb el president català. El president valencià ha explicat que el primer que va fer en la passada legislatura va ser "intentar recuperar" relacions amb Catalunya i ha recordat que es va reunir en dues ocasions amb el llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Palau de la Generalitat. Però segons ha relatat, després que el Govern de Catalunya prengués una "sèrie de decisions", les relacions van quedar "paralitzades" pel "nou horitzó" del govern de la Generalitat.D'altra banda, Ximo Puig ha dit que li agradaria que Catalunya participés de la reforma "urgent" del sistema de finançament en considerar-la un "soci objectiu" en aquesta qüestió.

