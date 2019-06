L’Observatori Contra l’Homofòbia alerta d'un augment d'agressions contra el col·lectiu LGTBI

L' Obervatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha detectat "un increment en les incidències" contra el col·lectiu LGTBI al llarg del 2019. Així ho ha recalcat el coordinador tècnic de l'OCH, Cristian Carrer. Ell mateix ha exposat que el 2018 l'Observatori va registrar un total de 113 incidències. D'aquestes, però, n'hi ha 71 que "no han seguit un itinerari oficial de denúncia".Carrer ha destacat també l'estabilitat en el registre d'incidents al llarg dels anys en què es porta fent l'informe (del 2015 al 2018), un fet que enguany està canviant. Aquest factor, com ha apuntat el president de l'OCH, Eugeni Rodríguez, en la presentació de l'informe sobre l'estat de l'LGTBIfòbia a Catalunya l'any 2018, s'explica perquè "sobretot la part activista" veu la "necessitat de reportar" els incidents i agressions. D'altra banda, Rodríguez també assegura que hi ha hagut un "increment en paral·lel" de les incidències.En la presentació, Rodríguez ha incidit en la necessitat que "les institucions garanteixin" els drets del col·lectiu LGTBI i s'impliquin en el problema. Segons el president, tot i que la llei protegeix els drets del col·lectiu, "no s'ha implementat en la seva totalitat". En conseqüència, es "permet la gratuïtat de les agressions" LGTBI-fòbiques.Pel que fa a les dades, quasi la meitat d'incidències són registrades per homes gais i bisexuals (un 49,6%), tot i que també destaquen les de les persones transsexuals (24,8%). Entre les incidències denunciades, les més freqüents són les agressions (41,6%), que contemplen vexacions, assetjaments, i agressions tant físiques com verbals. Hi continuen l'odi i l'exaltació (13,2%), l'àmbit institucional (10,6%) i el dret d'admissió (7,9%).En l'àmbit territorial, Carrer explica que, després de fer una distribució del "nombre d'incidències en relació al número de persones que conviuen al territori", Barcelona és la província "on es registren més incidències, amb un 35,5%", seguit de Tarragona (27,3%), Girona (24,9%) i Lleida (12,5%). Quant a les incidències per edat, la mitjana de persones que comuniquen una incidència té 34,1 anys. Les persones amb un percentatge més alt es troben entre les franges de 36 a 45 (32,8%) i de 26 a 45 (32,8%).Destaca també l'elevat percentatge de persones transsexuals que han rebut incidències o assetjaments a les xarxes socials (62,5%), i les agressions que reben les dones bisexuals i lesbianes (33,3%), que, com afirma Carrer, "aquest component sexual" pot tenir a veure "amb les discriminacions i assetjaments que pot tenir qualsevol dona", independentment de la seva condició sexual.El president de l'OCH també ha fet menció a les persones grans del col·lectiu LGTBI, "que han patit la dictadura i van lluitar pels seus drets" en moments de repressió i, actualment, "es troben en un circuit en el qual han de tornar a amagar-se a l'armari" en arribar a les residències. En aquest sentit, ha incidit en la necessitat de no deixar aquest col·lectiu al marge i lluitar també pels seus drets.A més a més, Rodríguez ha mencionat la situació dels refugiats que fugen dels seus països per la seva condició sexual. Ha explicat que "no es pot permetre haver de demostrar ser una persona LGTBI que està patint aquesta situació". En conseqüència, el seu reclam és obrir les portes a totes les persones que viuen en països en què formar part del col·lectiu està penat, i fer-ho sense condicions.Així mateix, també s'ha incidit en centrar la mirada al tema laboral. Rodríguez apunta que "és un tema realment sagnant, sobretot pel que fa a les persones trans". Es tracta d'un tema que, tot i ser molt reivindicat per l'OCH "s'està deixant de banda" i, "en un moment de precarietat absoluta, sobretot per la gent jove" genera un impacte "molt preocupant" en la seva vida.

