El Raval s'alça contra un desnonament sorpresa que amenaça deu famílies

De l'1 al 15 de Juliol Blackstone vol fer fora a 10 famílies de les seves cases al Carrer Hospital 99.



El que no saben és que es trobaran a un barri i una ciutat sublevada. Lluitarem fins al final.



Vencerem.#RavalVsBlackstone pic.twitter.com/eONWKdQPpi — Sindicat Habitatge Raval (@RavalSindicat) 19 de junio de 2019

Entre l'1 i el 15 de juliol, deu famílies -amb vuit menors, en total- del número 99 del carrer Hospital de Barcelona poden ser desallotjades de les seves llars en qualsevol moment. És el que es coneix com un desnonament amb data oberta, és a dir que es pot efectuar, per sorpresa, en el moment que el jutge ho ordeni. Es tracta del tercer desnonament al qual s'enfronten, però és el primer que no té una data tancada i comunicada amb antelació. Amb l'ajuda del Sindicat de l'Habitatge del Raval , les famílies preparen accions diverses al llarg d'aquests 15 dies per no abaixar la guàrdia durant les 24 hores.La finca en qüestió és propietat del fons d'inversió Blackstone , el fons voltor més gran del món: un imperi de sis socimis (societats cotitzades anònimes al mercat immobiliari) i 22.000 habitatges destinats al lloguer. Ara fa aproximadament deu anys que la finca del número 99 del carrer Hospital està ocupada. Hi viuen famílies amb menors, estudiants, migrants sense papers i una parella d'ancians amb problemes de salut. El principal assessor per a l'Estat de Blackstone és Claudio Boada, un dels recaptadors de fons de la campanya de Manuel Valls Bari fa dos mesos que és un dels veïns del bloc afectat i també és membre del Sindicat d'Habitatge del Raval. Explica aque la finca, que havia estat propietat del Banc Santander, va passar a mans de Blackstone. L'Ajuntament de Barcelona, l'any 2016, havia impulsat gestions per comprar l'immoble i destinar-lo a lloguer social, veient la situació d'emergència habitacional i la vulnerabilitat dels residents. Però després de saber que hi havia deutes pendents, el consistori es va fer enrere. L'edifici va passar a mans del fons d'inversió, amb les famílies dins, sense cap alternativa habitacional per a elles."Des de llavors ha estat una muntanya russa", explica Tatyana, que també viu a l'immoble, amb el seu marit i dos fills. Van impulsar-se diversos procediments judicials: el primer desnonament no va prosperar per iniciativa del mateix jutjat; el segon va ser impedit pels veïns de la finca i els moviments socials; el tercer, que va arribar dues setmanes després d'aturar el desallotjament, és aquest, que com a novetat incorpora el factor de la data oberta. "Volen convertir aquest bloc en pisos turístics o un hotel, i no els deixarem", sentencia la veïna.El Sindicat de l'Habitatge del Raval ha posat en marxa la campanya #RavalVSBlackstone per visibilitzar la seva situació i aconseguir frenar el desnonament. Durant 15 dies organitzaran concerts, tallers, xerrades de tota mena i guàrdies durant les nits -ja que, en tractar-se d'un desnonament obert la policia també pot desallotjar-los entre les 20 i les 8 hores-, "el que fem és una crida a Barcelona, perquè no sempre tenim la possibilitat de guanyar una batalla contra Blackstone d'aquestes dimensions, no és habitual que una finca sencera estigui tan mobilitzada i unida", defensa Bari.El veí afegeix que "segurament" els veïns es podran reunir "aviat" amb l'Ajuntament de Barcelona. Hi han mantingut els primers contactes i si no canvia res, el consistori intervindrà en aquest conflicte "que posa en perill deu famílies que inclouen menors i ancians". "El nou Ajuntament té l'oportunitat de demostrar que el 'pacte amb Valls' no afecta a la governança", ha dit Bari. De moment, els veïns han ofert al govern municipal un "espai de negociació" i asseguren que "de moment", no actuaran de forma contundent, "però si l'Ajuntament no es posiciona, actuarem"."El consistori ha de ser l'encarregat d'oferir-nos una alternativa" demana Tatyana. "Cal més habitatge social, però d'acord amb les necessitats de cada família. No volem pisos gratis, però sí adaptats als sous i circumstàncies dels que hi vivim". La veïna explica que, en el seu cas, s'han dirigit als Serveis Socials de Barcelona en busca d'una alternativa habitacional. "Ens oferien pisos de 40 metres quadrats per 800 euros al mes, i una vegada que vam trobar un pis que s'adaptava al que necessitàvem, ens el van denegar perquè no podia ser per a quatre persones", denuncia.Tatyana també explica que Blackstone s'ha acostat unes quantes vegades a "amenaçar" els veïns. Afirma que una vegada el fons d'inversió va oferir 2.000 euros només a les famílies amb criatures a canvi de deixar el pis. "Deien que si no marxàvem, acabaríem als tribunals". Cap família va cedir als suborns ni a les amenaces. Els veïns lamenten que tampoc des del consorci d'Habitatge de Barcelona s'hagi acostat mai ningú a parlar amb ells, a buscar alternatives o plantejar solucions.El pitjor d'aquest desnonament és la data oberta: "No saber quan et poden venir a fer fora de casa teva genera una sensació d'estrès i ansietat horribles durant les 24 hores", diu Bari. Tatyana, per exemple, ha hagut de demanar-se la baixa mèdica per estrés i no fa massa va ser hospitalitzada pel mateix motiu. "Si ja és dur quan vius sol, quan tens fills a càrrec teu encara és més dura la situació", reflexiona.Bari critica que és "una tortura psicològica brutal". Malgrat tot, afirma que la unitat que hi ha entre el bloc, la comprensió i el grup de suport psicològic que ofereix el Sindicat d'Habitatge del Raval "seguim avançant amb optimisme". Ambdós afirmen que arribaran fins al final. De fet, Tatyana recorda que els mateixos veïns van aconseguir, fa uns mesos, acabar amb un narcopis dins de la mateixa finca.Bari veu necessari "començar a pensar en l'habitatge per l'ús que se li pot donar en comptes del valor de mercat". Des del sindicat, confien en què arribin canvis en matèria d'habitatge "que no van arribar el mandat passat", i això passa per aturar desnonaments i augmentar el parc públic d'habitatge, els deures pendents d'Ada Colau, segons el sindicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor