L'ANC llança un cercador d'empreses de consum estratègic per deslligar-se dels ​«oligopolis» estatals

L'ANC ha iniciat aquest dijous la segona fase de la campanya de "consum estratègic", presentada el mes de novembre, amb el llançament d'un nou cercador web on els consumidors s'hi podran inscriure's i trobar una sèrie d'empreses "compromeses" amb l'economia del país, la construcció de la república catalana i "que estiguin al marge de les ingerències polítiques espanyoles"."L'objectiu és afavorir un model econòmic que sigui no-dependent del poder polític", ha explicat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie. I ha afegit que l'Assemblea vol "potenciar una economia catalana deslligada de les pressions del poder polític espanyol i que afavoreixi un teixit productiu català respectuós amb valors com el medi ambient, el cooperativisme, l'economia circular, la responsabilitat social, l'adopció de la tecnologia 4.0 o el respecte i la promoció de la llengua catalana", ha detallat.Paluzie, que ha estat acompanyada per David Fernàndez, secretari nacional de l'ANC i coordinador de la Comissió Fem República; ha deixat molt clar que les empreses que formen i han de formar part d'aquest nou registre de consum estratègic "hi són perquè hi volen ser" i ha explicat que l'objectiu de l'Assemblea és "aconsellar" els consumidors i "potenciar" una sèrie d'empreses per "deslligar-se de l'oligopoli d'unes determinades companyies que són proveïdores de serveis financers, bancaris o energètics", ha explicat.Un dels grans objectius de la campanya és potenciar els "canvis de contractes". En aquest sentit, Paluzie i Fernàndez han destacat com "una bona dada" que des del novembre fins ara tenen constància que 11 empreses s'han beneficiat de 148.000 canvis de contractes de serveis de telefonia, electricitat, gas, assegurances i banca. Una xifra que, segons han explicat, en part, s'ha donat gràcies a la celebració de les 92 fires i 115 xerrades organitzades durant aquests mesos per l'ANC arreu del territori per potenciar aquest "consum estratègic".L'entitat ha fet una crida a les empreses "compromeses" a sumar-se a aquest buscador de companyies. "Demanem als empresaris i als autònoms del país que estiguin a l'alçada del moment i del que demana el mercat, que vol en consum amb consciència de país", ha afirmat Fernàndez. I ha afegit que l'ANC demana als empresaris que "participin de la construcció d'una economia catalana que estigui lluny de les aliances de l'status quo i de les manipulacions polítiques que es fan de l'economia".Paluzie ha deixat molt clar que l'objectiu de l'ANC no és fer cap llista i ha afirmat que no es tracta de si aquestes empreses estan a favor o no de la independència, sinó de la seva "neutralitat" i -ha insistit- de "potenciar un tipus d'economia menys dependent dels oligopolis" i de les "ordres". "Com quan van sortir en manada –de Catalunya- sense tenir cap necessitat objectiva", ha afegit. Així, per exemple, ha assegurat que no serà "cap problema" en què es potenciïn, per exemple, bancs estrangers, perquè "no tenen perquè estar a favor de la independència".La presidenta de l'ANC ha destacat que la campanya de "no-cooperació" de consum estratègic s'engloba dins la campanya Eines de País, que "treballa enfortir-se davant els poders de l'Estat" i que parteix de l'anàlisi de les febleses de la tardor del 2017.

