Ciutadans renega ara de Valls: «No té res a veure amb nosaltres»

La política pot ser molt ingrata. Ciutadans renega ara de Manuel Valls, a qui havien arribat a definir com un "luxe". La diputada Sonia Sierra ha assegurat que "Valls no té res a veure amb nosaltres" quan se li ha preguntat sobre els comentaris de l'exprimer ministre francès en favor que el partit d'Albert Rivera faciliti la investidura de Pedro Sánchez . Sierra ha afirmat que no pensen fer de "comentaristes" de les declaracions del regidor.Queden enrere els temps -no gaire llunyans- en què els dirigents de Ciutadans lluïen de tenir entre els seus Manuel Valls. La diputada taronja ha anat més enllà i, per mostrar distanciament amb qui ha estat el seu alcaldable, ha recordat que "Valls és un senyor lliure, que té dos regidors a l'Ajuntament de Barcelona" i que Ciutadans "en té el doble, quatre".Amb motiu dels deu anys de l'aprovació de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), Sonia Sierra l'ha criticat durament dient que va ser un acord dels socialistes i dels nacionalistes per "blindar el monolingüisme" i permetre "l'adoctrinament" a les aules. "No hi ha cap motiu de celebració", ha sentenciat. Sierra ha dit que Catalunya és "la regió europea amb un nivell més alt de fracàs escolar en la població immigrada". Ha aprofitat per condemnar la suposada agressió d'una professora a una alumna per haver pintat una bandera d'Espanya.Sierra ha acusat el conseller Josep Bargalló per haver assolit "zero resultats" al capdavant de la seva consellera. "Els polítics separatistes estan més preocupats per fer propaganda dels seus amics fugits de la justícia que de resoldre els problemes que preocupen els catalans", ha assenyalat la diputada taronja.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor