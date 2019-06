Una vintena de ferits en un accident entre una moto i dos autobusos a la plaça d'Espanya de Barcelona

⚠ #ÚltimaHora Vint ferits en un accident entre dos autobusos i una moto a la plaça Espanya de #Barcelona https://t.co/tz2VoA2Sz5 pic.twitter.com/7ehf7f11pL — 324.cat (@324cat) June 20, 2019

Un accident entre una moto i dos autobusos ha provocat una vintena de ferits a la plaça Espanya amb l'avinguda Paral·lel de Barcelona, segons ha confirmat la Guàrdia Urbana. Els fets han passat poc després de les 10 del matí quan una motocicleta ha xocat amb un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona. A causa de la frenada, un altre bus ha col·lidit amb el primer.Hi ha 23 persones afectades entre els dos autobusos amb ferides de caràcter lleu, 8 traslladats a centres sanitaris i 16 atesos al lloc, han confirmat fonts municipals. Pel que fa a la motorista, els Bombers de Barcelona l'han excarcerat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha classificat com a ferida greu. Ha quedat a sota d'un dels autobusos.Carles Reyner, intendent de la Guàrdia Urbana, ha explicat que de moment hi ha testimonis i versions contradictòries sobre el que ha passat, i s'utilitzaran també les càmeres del centre comercial per saber les circumstàncies de l'accident. En tot cas, ha dit que tot apunta a un error humà.També ha destacat que donada "l'espectacularitat" de l'incident, la motorista no ha sortit tan perjudicada com podria haver-ho estat. Té una cama trencada i una ferida oberta. Pel que fa als afectats dels autobusos, n'hi ha més al segon bus, que és el que ha xocat amb el primer.Part de la plaça i l'avinguda Paral·lel han quedat tallades, i s'han fet desviaments de trànsit per facilitar la feina dels equips d'emergència.

