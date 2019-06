Albiol vol repetir com a candidat a Badalona amb un projecte més enllà del PP

El cap de files del PP a Badalona, Xavier Garcia Albiol, assegura que vol tornar-se a presentar a les eleccions municipals d'aquí a quatre anys, l'any 2023, amb un projecte "que vagi més enllà del PP", segons ha explicat en una entrevista a Rac1 . Albiol matisa que no es presentarà "sense el PP", però sí aposta per articular una "formula més transversal" que permeti incorporar persones "d'altres sensibilitats".El líder dels populars a Badalona defensa que la principal "virtut" del seu projecte és, precisament, aquesta transversalitat ideològica i el fet de centrar-se només en la ciutat. Albiol ha mostrat "preocupació" pel fet que el govern municipal hagi de dependre ara de forces independentistes i afirma que operacions com la de Badalona són les que acaben "allunyant" els ciutadans de la política.

