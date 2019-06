Marta Madrenas no descarta governar en minoria a Girona i aposta pels consensos

L'alcaldessa, que té un mes per aprovar el cartipàs, no es posa pressa i subratlla que la seva aprovació determinarà si la resta de grups posen la ciutat al capdavant o bé prioritzen "el dogmatisme i el tot o res".

En una entrevista a l'ACN, Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, ha explicat que l'aprovació del cartipàs serà la prova de foc de les noves "complicitats i consensos" que han de regir el dia a dia de Girona. Madrenas ja avança que vol reunir-se amb tots els grups "sense exclusió" per debatre-la i acordar-la "amb el màxim de consens".L'alcaldessa, que té un mes per aprovar el cartipàs, no es posa pressa i subratlla que la seva aprovació determinarà si la resta de grups posen la ciutat al capdavant o bé prioritzen "el dogmatisme i el tot o res".





"Nosaltres pensem modificar la nostra fórmula de treball amb tots els grups, per trobar aquelles línies programàtiques que ens uneixen i apartar les que ens separen pel bé de la ciutadania", assegura l'alcaldessa, i afegeix que "per tant, apel·lant a aquesta responsabilitat compartida, la complexitat s'ha de diluir". Marta Madrenas no amaga que el mandat que tot just comença serà "complex" però també confia que "la responsabilitat i el rigor" guiïn les negociacions que s'obriran a partir d'ara amb la resta de grups de l'Ajuntament (PSC, Guanyem, ERC i Cs)."Nosaltres pensem modificar la nostra fórmula de treball amb tots els grups, per trobar aquelles línies programàtiques que ens uneixen i apartar les que ens separen pel bé de la ciutadania", assegura l'alcaldessa, i afegeix que "per tant, apel·lant a aquesta responsabilitat compartida, la complexitat s'ha de diluir".

Superat l'escull de la investidura, l'alcaldessa es fixa ara l'aprovació del cartipàs com a termòmetre per veure quina serà l'actitud de la resta de forces. Madrenas avança que hi haurà "algun petit canvi" en l'organigrama més enllà dels noms que encapçalin regidories, però no revela quins. "Hem fet un altre plantejament de les àrees, però no vull entrar-hi massa", diu. Abans, assegura, vol reunir-se amb tots els grups "sense exclusió" per veure si la seva proposta "pot ser idònia".



L'alcaldessa concreta que "és bo que hi hagi molt d'acord, i per això vull explorar la possibilitat d'arribar al màxim de consensos amb totes les forces del consistori", i afegeix que no parteix "d'apriorismes" perquè "seria molt irresponsable per part meva".

Madrenas aposta pel consens amb totes les formacions polítiques de l'Ajuntament

L'expertesa de Berloso



Com a part del cartipàs, el ple municipal també haurà d'aprovar els càrrecs de confiança, i Madrenas ja avança que ha demanat al fins ara vicealcalde, Eduard Berloso, que s'encarregui de tutelar i gestionar tres grans contractes que s'han de tancar durant la primera meitat de mandat. Són el d'aigües (la concessió acaba el 2020 i Agissa es municipalitzarà), el nou de neteja i recollida d'escombraries (que ara té "Girona + Neta") i enllestir la reforma de la incineradora de Campdorà (que depèn de Trargisa). Com a part del cartipàs, el ple municipal també haurà d'aprovar els càrrecs de confiança, i Madrenas ja avança que ha demanat al fins ara vicealcalde, Eduard Berloso, que s'encarregui de tutelar i gestionar tres grans contractes que s'han de tancar durant la primera meitat de mandat. Són el d'aigües (la concessió acaba el 2020 i Agissa es municipalitzarà), el nou de neteja i recollida d'escombraries (que ara té "Girona + Neta") i enllestir la reforma de la incineradora de Campdorà (que depèn de Trargisa).

L'alcaldessa de Girona explica que ha decidit fer-li la proposta atenent a la seva "expertesa" en aquests àmbits, perquè durant l'últim mandat era ell qui els tutelava. L'alcaldessa subratlla que encara no sap si Berloso acceptarà i que la proposta obeeix "a una necessitat temporal" que, com a molt, durarà dos anys. És a dir, que si acaba essent càrrec de confiança, el fins ara vicealcalde i número 10 a la llista de Junts per Catalunya, no s'hi estarà durant tot el mandat, sinó fins que es tanquin els actuals contractes.



"Fórmules diferents de fer política"



Pel que fa a la governabilitat, Madrenas explica que no té pressa per decidir si li convé més explorar un pacte de govern o bé apostar per continuar en minoria. "No tinc cap urgència i no vull prendre una decisió dogmàtica", i fent referència al darrer mandat concreta que "un pacte és més còmode, però també hem governat còmodament quan no n'hem tingut".



En aquest sentit, diu que no es fixa línies vermelles i allarga la mà als grups de l'oposició perquè facin el mateix i apostin pel consens. "M'agradaria poder asseure'ns per buscar complicitats entre tots plegats", afirma l'alcaldessa de Girona, i explica que "per això, m'agradaria que mostréssim que hi ha formes diferents de fer política, i que tots plegats ens apartem de sectarismes i posem la ciutat al capdavant".





Marta Madrenas, amb la vara d'alcaldessa. Foto: Europa Press Marta Madrenas, però, també reitera allò que ja ha dit les darreres setmanes: que el 26-M la ciutadania va avalar clarament el projecte de Junts per Catalunya, i davant el fantasma d'una possible moció de censura, apel·la de nou a "la responsabilitat".

