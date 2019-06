Iceta veu possible una sentència del Suprem abans de l'agost

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, veu possible que hi hagi una sentència del judici de l'-O abans de les vacances de l'agost. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Iceta ha augurat que la decisió judicial serà més ràpida del que inicialment semblava i ha afegit que "com més aviat millor". En referència a la resposta política que hi pot haver davant la sentència, Iceta veu "inevitable" que hi hagi eleccions al Parlament tot i recordar que la prerrogativa és del president de la Generalitat. Segons el líder del PSC, ara no és el moment de començar una "negociació de propostes" i apunta que seria més fàcil si la sentència suggereix canvis legals.Iceta donava per fet que la sentències es faria pública entre setembre i octubre però ha augurat que "veient algunes coses" finalment serà "ràpida" i considera "possible" que n'hi hagi abans de l'agost. Preguntat pel trasllat dels polítics presos a presons catalanes, Iceta ha respost que és el tribunal qui ho ha de decidir i que el govern espanyol ja ha fet els tràmits.El líder del PSC ha apuntat que si la sentència judicial suggerís canvis legals al poder legislatiu seria més fàcil anar al Congrés amb propostes. D'aquesta manera ha respost a la possibilitat que el govern espanyol proposi un canvi del codi penal. En tot cas, Iceta ha situat aquesta possibilitat en un escenari post-sentència.D'altra banda, Iceta no comparteix la decisió de no permetre a Oriol Junqueras sortir de la presó per anar al Congrés per agafar la seva acata d'eurodiputat i considera que el tribunal podria haver-lo deixat ser eurodiputat i després suspendre'l.Amb a mirada posada a la investidura de Pedro Sánchez, Iceta ha instat els independentistes ha decidir el panorama polític espanyol que més els hi convé tot apel·lant a una abstenció. I ha rebutjat que sobre la taula es posin certes condicions. "Havent un judici vist per a sentència pretendre que l'intercanvi sigui suport polític a canvi de decisions judicials o de la fiscalia o de l'advocacia de l'Estat, és un error", ha avisat. I en aquest context, ha alertat que l'alternativa a un govern socialista són noves eleccions espanyoles.

