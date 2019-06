Un georadar ha permès trobar el cos de la dona desapareguda a Terrassa

Mònica Borràs, veïna de Terrassa desapareguda Foto: Cedida

Consternat i profundament trist pels fets ocorreguts a #Terrassa. L'@ajterrassa posa en marxa el protocol de dol per feminicidi i es convoca un minut de silenci demà a les 12h al Raval. Tot el meu escalf a la família de la Mònica. Ni una més!! — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) 19 de juny de 2019

Els Mossos d'Esquadra han fet servir un sistema de tecnologia georadar que els ha permès localitzar el cadàver d'una persona que podria ser Mònica Borràs, desapareguda a Terrassa el 7 d'agost del 2018. El sistema de georadar, també anomenat radar de penetració de terra (GPR) o radar inferior es fa servir per a investigar o detectar objectes per sota del nivell del terra. Funciona amb ones electromagnètiques i pot arribar a localitzar objectes fins a 5 km de profunditat. El sistema genera imatges del subsòl i detecta els canvis en les propietats electromagnètiques dels materials enterrats.La mateixa tecnologia va ser utilitzada, per exemple, a l'Àrtic per a determinar el gruix del glaç i poder avaluar així si un avió podia aterrar-hi al damunt. Un GPR també es fa servir per a investigar les propietats de les capes del sòl. En els darrers 70 anys, n'han augmentat considerablement les aplicacions, per exemple, en geofísica.[1]El funcionament del GPR és senzill: un mètode electromagnètic d'alta freqüència (de 50-1600 MHz), amb capacitat d'adquirir gran quantitat d'informació en un període curt de temps. Aquest sistema genera imatges del subsòl utilitzant com a font transmissora una antena electromagnètica que emet un senyal a una freqüència fixa que pot penetrar sediments, roca, gel o altres tipus de materials naturals o artificials.Dimecres al matí l'exparella de Borràs, Jaume Badiella, va se detingut i el van traslladar al seu domicili, situat al número 80 del carrer Volta de Terrassa, que compartia amb la desapareguda amb la qual mantenia una relació sentimental.S'hi va fer una inspecció ocular ordenada pel jutjat d'instrucció número 1 de violència domèstica de Terrassa. I ha estat durant aquesta inspecció, que ha tingut una durada de 10 hores, quan s'ha trobat el cos amb un georadar.De fet, el mateix detingut Jaume Badiella, va denunciar la desaparició de Mònica Borràs de 49 anys el passat 7 d'agost. Aleshores la policia catalana va fer circular un missatge a través de Twitter demanant ajuda per trobar-la, com fa habitualment amb els desapareguts. Badiella havia estudiat a l'escola Tecnos de Terrassa i els que el coneixen asseguren que era "el més intel·ligent de la classe".Tot i que de moment no han transcendit més dades sobre el cadàver, tot apunta que podria ser el de la desapareguda. Els investigadors veuen en aquest cas un rerefons criminal i la causa està sota secret d'actuacions.L'Ajuntament ha posat en marxa el protocol per feminicidi i convocat un minut de silenci aquest migdia a les 12h. El mateix alcalde Jordi Ballart ho ha anunciat a les xarxes on ha mostrat la seva consternació pels fets ocorreguts.Per la seva banda, col·lectius feministes de la ciutat han convocat una concentració per aquest dijous a les 20h davant de l'Ajuntament de Terrassa per rebutjar el presumpte feminicidi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor