Albert Escànez: «Em fa content que un cartell feminista representi la Patum»

Albert Escànez Manubens té 32 anys, es dedica al sector del disseny gràfic i també s'ha format en el camp de la fotografia artística. Aquesta és la tercera vegada que guanya el Concurs de Cartells de la Patum. Ho ha fet amb la proposta "Elles, Lliures i Rebels", que va aconseguir 481 vots (29,4%) en la 45a edició del certamen, la d'enguany. Escànez va ser també el guanyador del Concurs de Cartells de la Patum l'any 2014 amb l'obra "La nostra empremta" i del 2016 amb "Som La Patum".Aquest 2019 era la tercera vegada que es presentava i ha tornat a situar-se com a finalista i a endur-se finalment el favor del públic. El cartell està dedicat a elles, cada vegada més protagonistes i més presents en una festa que durant molts anys ha estat molt masculinitzada.- El 2014 ja feia anys que pensava a presentar-m'hi, els amics m'animaven a intentar-ho, però fins llavors no havia fet el pas. La veritat és que no sé quin és el secret. El primer any em feia por que no fos massa modern i que la gent no l'entengués, perquè en el tema de disseny anem una mica més enrere que el que potser va Barcelona. Però no va ser així, realment va agradar. Suposo que el que agrada força és que hi hagi una idea a part d'una imatge.- Aquest any va dedicat a elles i la idea és que ara és el moment de la seva lluita. És el moment de deixar les flors i els rams i lluitar en aquest sentit, per això les gegantes porten les porres.- Perquè crec que era necessari. Ja fa uns anys que ens hi anem encaminant, però crec que encara queda camí per recórrer. Em feia una mica de por, perquè a la Patum mai havia sortit un cartell feminista. La Patum és molt antiga i encara és una mica d'abans. Em va sorprendre que sortís, em fa content que un cartell feminista representi la Patum, que històricament sempre ha estat més aviat masclista.- És una fotografia força tractada amb molta edició, on he substituït els rams per les porres. Per fer un cartell d'una mida tan gran a vegades costa trobar fotos amb prou resolució, per això aprofito la imatge i acabo de treballar-la i afinar-la.- Cada jurat té cinc papers que representen els vots i els reparteixes entre els cartells que t'agraden, i després es fa una segona elecció de tots els que han sortit, fins que acaben sortint els finalistes. El que es té més en compte és que sigui un cartell representatiu de la Patum, que es vegi la Patum bé. La idea també es té força en compte.- A la gent que no hi ha participat mai li diria que s'animi a participar-hi perquè és un procés entretingut i hi ha tota l'emoció de poder saber si surts finalista. I a la gent que hi ha participat però que no ha guanyat, li diria que no deixi d'intentar-ho. Hi ha gent que es queixa que hi ha participat moltíssimes vegades i mai ha pogut guanyar. Els diria que no es rendeixin, que mirin que és el que es pot millorar però sempre conservant el seu estil.- La veritat és que he anat a última hora. Per la feina que em deixa temps i perquè abans cal trobar una idea. La idea és el que acaba fent que vagis més tard, perquè tens la pressió de tenir una idea bona. Un cop trobes la idea ja surt tot rodat, però poden passar dies que no acaba de sortir. Vaig fer-lo l'última setmana amb els dies justos per fer-ho i poder-ho imprimir.- Normalment em vota la gent jove, però aquest cop crec que ha estat la gent jove però també noies i dones que estan a favor del missatge.- Sí. Aquesta vegada fins i tot tenia més pressió, perquè pensava: "Ostres, a veure si aconsegueixo fer un 3 de 3". Estic molt content. No només per haver guanyat sinó perquè hagi sortit aquest cartell amb aquest missatge. Ni que no fos meu, estaria content que fos així.- Tenint en compte que es presenten força persones, que la gent votés directament entre totes les possibilitats, seria caòtic. Hi hauria persones que votarien a les amistats o a les persones properes, crec que és necessària una primera tria que faci un jurat qualificat. Anys enrere no era així però ara les persones del jurat són professionals del disseny. Se'n descarten molts que no compleixen les normes, crec que és necessari que hi hagi una tria, jo veig bé que en surtin cinc i que siguin aquests els que es votin.- Sí, ha coincidit així. Hi ha molta gent que ha dit allò de "sempre són els mateixos" però no és veritat. Feia més d'un any que no fèiem res per l'Ajuntament de Berga. L'aplicació és un encàrrec i el cartell de la Patum l'he guanyat per concurs.- Ha estat llarg, en Miquel Escànez, que hi ha dedicat més hores, ho explicaria millor. Des del Patronat ja feia temps que ho deien que calia una aplicació per la gent d'aquí i de fora. Va ser un procés força llarg de reunions i de plantejar com seria. A veure com va. Jo fa cinc anys que no anava a la Patum amb mòbil i aquest any hi aniré. Hi ha la part d'avisos i notificacions que és la tècnicament més complicada i llavors allà on hem posat més esforços ha estat la geolocalització que et permetrà saber per on passa el passacarrers perquè sabem que és el que la gent farà servir més. El temps que hem dedicat a l'aplicació no ha estat tant perquè funcionés, sinó perquè funcionés millor i fos més atractiva.